L’un des meilleurs films originaux de Netflix est maintenant en streaming gratuit pour tous les non-abonnés – .

Que vous cherchiez quelque chose à voir avec votre partenaire le jour de la Saint-Valentin ou que vous envisagiez de rester à l’intérieur et d’éviter toute chance de voir des couples heureux se tenir la main et se regarder avec amour dans les yeux, il y a de bonnes chances que Netflix soit impliqué. Mais même si vous n’êtes pas abonné au service de streaming, vous pouvez toujours regarder l’une des meilleures comédies romantiques que Netflix a à offrir gratuitement.

À partir du mardi 11 février, To All the Boys Ive Loved Before est diffusé gratuitement sur Netflix pour que quiconque puisse le regarder. C’est la première fois que Netflix met un de ses films originaux à la disposition des non-abonnés aux États-Unis, mais le timing avec la Saint-Valentin juste au coin de la rue était apparemment trop beau pour être laissé passer. De plus, la suite – To All the Boys: P.S. I Still Love You – est également diffusé sur Netflix à partir de mercredi. Le 12 février, mais vous devrez payer pour un abonnement si vous voulez voir les nouvelles aventures de Lara Jean Covey.

Voici le synopsis de Netflix pour À tous les garçons que j’ai aimés avant, au cas où vous voudriez en savoir plus à ce sujet:

Et si tous les béguins que vous aviez jamais découvert ce que vous ressentiez pour eux… tout d’un coup? La vie amoureuse de Lara Jean Song Covey passe de l’imaginaire à la perte de contrôle lorsque les lettres d’amour de chaque garçon qu’elle a jamais aimé – cinq en tout – sont mystérieusement envoyées par la poste.

En tant que leader du marché, Netflix n’a pas eu à faire grand-chose au cours des dernières années pour convaincre les gens d’essayer son service, mais avec de véritables concurrents ayant récemment lancé (Disney +, Apple TV +) et plus en cours (HBO Max , Peacock), jeter quelques cadeaux de temps en temps n’est pas une idée terrible.

To All the Boys Ive Loved Before sera diffusé gratuitement sur Netflix d’ici le 9 mars.

