L’un des meilleurs jeux PlayStation de tous les temps devient une série HBO – .

Nous ne savons pas quand nous aurons enfin plus d’informations sur la très attendue PlayStation 5, mais Sony faisait partie d’un type de révélation complètement différent jeudi alors que The Hollywood Reporter révélait que l’un des jeux PlayStation les plus appréciés de tous les temps est devenir une série télévisée. THR a été le premier à signaler que Craig Mazin, créateur de Tchernobyl de HBO, fera équipe avec le directeur créatif et écrivain de The Last of Us, Neil Druckmann, pour écrire et produire une adaptation du jeu vidéo post-apocalyptique pour le réseau câblé premium.

La nouvelle a été confirmée peu de temps après par une série de tweets des comptes Twitter de HBO et PlayStation, ainsi que de Druckmann et Mazin eux-mêmes. Autre que le rapport THR, tout ce que nous avons jusqu’à présent est ce logo:

Pour ceux d’entre vous qui ne l’ont pas joué, Naughty Dog’s The Last of Us a lieu vingt ans après une pandémie qui amène la civilisation au bord de la destruction, à la suite d’un survivant nommé Joel alors qu’il passait en contrebande une fille de 14 ans nommée Ellie hors d’une zone de quarantaine. Ce «petit boulot» se transforme en une aventure tourbillonnante à travers le pays. Comme cela a été le cas pour de nombreux jeux de Naughty Dog, l’histoire a donné à The Last of Us un héritage durable, et la série HBO devrait couvrir les événements du jeu original. Il y a aussi une suite appelée The Last of Us Part II en préparation, et il est possible que la série se poursuive après l’arrivée du deuxième jeu.

“Neil Druckmann est sans conteste le meilleur conteur travaillant dans le milieu du jeu vidéo, et The Last of Us est son magnum opus”, a déclaré Craig Mazin. “Obtenir une chance d’adapter cette œuvre d’art à couper le souffle est un de mes rêves depuis des années, et je suis très honoré de le faire en partenariat avec Neil.”

«Il s’agit du premier de nombreux spectacles que nous avons l’intention de développer avec nos amis de PlayStation Productions», a déclaré Chris Parnell, coprésident de Sony Pictures Television Studios.

The Last of Us a été initialement publié pour la PS3 le 14 juin 2013, tandis que The Last of Us Part II est actuellement prévu pour le lancement de la PS4 le 29 mai 2020. Aucune date de sortie n’a été annoncée pour le spectacle.

Source de l’image: Naughty Dog

