L’un des plus grands mystères de la Xbox Series X pourrait avoir été résolu – .

Nous attendons toujours que Sony nous donne un aperçu de la PlayStation 5, mais Microsoft a pris l’initiative en décembre 2019 et nous a tous surpris en révélant la Xbox Series X aux Game Awards. Bien que nous ayons pu voir à quoi ressemble l’avant de la console, Microsoft ne nous a pas montré l’arrière de la Xbox, et donc tout le monde spécule sur les ports et les fonctionnalités depuis. Du moins, ils l’ont été, jusqu’à ce qu’une photo d’un prototype soit divulguée en ligne.

À la fin du mois dernier, des images de la Xbox Series X (ou du moins un des premiers prototypes de la console) ont été partagées sur NeoGAF. Brad Sams de Thurrott a confirmé que les images étaient légitimes, mais n’a pas pu déterminer à quoi servait la longue fente rectangulaire sous le port Ethernet. Quelques semaines plus tard, il a enfin une réponse.

Selon Sams, le port mystère à l’arrière du prototype Xbox Series X est en fait destiné à l’extension du stockage. Ces informations proviendraient de sources connaissant les plans de la société, et Sams a un assez bon bilan en matière de fuites Microsoft. Il convient également de noter que le visiteur du forum de Thurrott yverendslim a écrit le message suivant quelques jours seulement après la fuite de la photo:

Étant donné que 1) le «port de débogage» sur la Xbox Series X semble être d’environ 31 mm x 4 mm, 2) qu’une entrée LinkedIn montre le contrôleur PS5019-E19T de Phison développé pour ou utilisé par la série X, 3) que la fiche technique de Phison pour ce contrôleur montre qu’il peut être utilisé dans un facteur de forme CFExpress, et que les dimensions d’une carte CFExpress de type B sont de 29,8 mm x 3,8 mm… Pensez-vous qu’il est possible que plutôt que d’avoir un SSD interne non remplaçable de style NVMe, ils utilisent Compact Flash Express pour le SSD afin que vous puissiez vous développer à l’avenir? CFExpress n’a été utilisé à peu près que dans les appareils photo numériques haut de gamme jusqu’à présent, mais cela aurait beaucoup plus de sens pour moi que d’être un «port de débogage».

Sur la base de ce que Sams a entendu, cette supposition aurait pu être exacte, mais comme le note Sams, les cartes CFExpress sont extrêmement chères, avec des cartes de 512 Go au détail pour environ 600 $. Cela rendrait le stockage supplémentaire pour la Xbox Series X aussi cher ou plus cher que la console elle-même, ce qui est difficile à imaginer. Donc, soit Microsoft pense que les prix vont baisser bientôt, soit, comme le dit Sams, “ils ont trouvé un moyen d’utiliser ce style de port avec un stockage différent.”

Quoi qu’il en soit, à mesure que la taille des jeux continue d’augmenter, 1 ou 2 To de stockage interne ne suffiront pas pour de nombreux propriétaires de consoles de nouvelle génération. En outre, les solutions de stockage USB, bien qu’abordables, ne sont peut-être pas assez rapides pour suivre la technologie de pointe des nouveaux appareils. Nous ne savons pas comment cela fonctionnera, mais il semble probable que Microsoft inclura un emplacement d’extension de stockage comme ceux que vous voyez sur les téléphones Android pour la Xbox Series X.

Source de l’image: CurryPanda / NeoGAF

