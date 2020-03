L’un des premiers “films en chapitres” de Quibi – / Film

Quibi, la prochaine plate-forme de streaming uniquement mobile qui offre son contenu en courtes rafales (alias «morsures rapides»), a fait les gros titres de ses concepts de spectacles extravagants, comme celui dans lequel le modèle / actrice / célébrité Internet Chrissy Teigen sert de tribunal juge ou une émission de cuisine dans laquelle les candidats aux yeux bandés sont tirés au visage avec les aliments qu’ils doivent utiliser pour gagner la compétition. Mais Quibi fait également ses propres films – et ils ont embauché certains des meilleurs talents pour participer.

Découvrez la bande-annonce de l’un des premiers «films en chapitres» du service de streaming intitulé #FreeRayshawn, dirigé par Antoine Fuqua (Journée de formation) et étoiles Stephan James (Retrouvailles) et Laurence Fishburne (La matrice).

#FreeRayshawn Trailer

#FreeRayshawn suit les traces de Queen & Slim de l’année dernière comme une histoire qui reflète la dynamique du monde réel spécifiquement entre les Noirs et les organes d’autorité aux États-Unis, ainsi que la façon dont les médias sociaux peuvent être un outil puissant pour rendre visibles des situations qui pourraient n’ont pas attiré autant d’attention autrement. En tant que conteur, Fuqua a toujours été fasciné par la réponse de l’individu à l’autorité institutionnelle – sa filmographie est éclectique et un peu partout en termes de qualité, mais vous pouvez dire que c’est une idée qu’il est continuellement intéressé à explorer à l’écran. Et on dirait qu’il a trouvé le bon script (de l’écrivain Marc Maurino) et les bons acteurs pour le faire à nouveau: James devient rapidement un artiste incontournable après son travail dans If Beale Street Can’t Talk and Homecoming, et Fishburne est une légende du cinéma qui semble parfaitement interprété comme un homme plus âgé qui essaie d’aider James’s protagoniste frénétique.

Fait intéressant, Quibi a deux ans de droits exclusifs sur son contenu, mais le service permet ensuite aux créateurs de rééditer leurs projets en fonctionnalités complètes et de vendre les droits ailleurs – quelque chose que Fuqua semble particulièrement enthousiasmé. “Quelqu’un finance essentiellement un film ou une émission de télévision pour vous sur une nouvelle plate-forme, puis pour le film lui-même, vous devenez propriétaire de l’IP”, a-t-il déclaré l’année dernière. “Je ne peux pas penser à une meilleure situation. Quibi paie essentiellement un film, puis dans quelques années, vous pourrez le posséder. C’est incroyable.”

Voici le synopsis officiel:

#FREERAYSHAWN raconte l’histoire d’un jeune vétéran noir de la guerre en Irak, Rayshawn (Stephan James), qui a été mis en place par la police de la Nouvelle-Orléans pour un contrat de drogue, court pour sa vie et se réfugie dans son immeuble avec sa petite amie et son enfant. Avec la Nouvelle-Orléans PD et l’équipe SWAT à l’extérieur prêtes à prendre d’assaut sa maison, une frénésie des médias sociaux commence alors que les membres de la communauté et les médias arrivent sur les lieux. Pendant ce chaos grandissant, un flic sympathique nommé Steven Poincy (Laurence Fishburne) joue le rôle de négociateur et, au cours d’une journée brutalement stressante, Steven essaie de convaincre Rayshawn de se rendre calmement afin d’éviter une escalade de violence inutile.

Quibi devrait faire ses débuts le 6 avril 2020et #FreeRayshawn sera diffusé sur le service au cours du même mois.

