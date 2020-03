L’un des protagonistes de La casa de Papel infecté par le coronavirus | INSTAGRAM

Le monde du divertissement n’est pas à l’abri du Coronavirus, car il y a déjà plusieurs cas d’artistes infectés, récemment, il y a un autre cas qui inquiète les fans de La Casa de papel, car il est l’un des protagonistes de la série.

La célèbre a confirmé ce matin sur ses réseaux sociaux officiels, en racontant pas mal de détails à ce sujet.

Il a écrit dans sa publication: “C’est officiel, j’ai des symptômes depuis la fin de l’après-midi (fièvre et toux sèche) et aujourd’hui la confirmation de l’étude épidémiologique approche. C’est une artère coronaire. Dans mon cas elle est légère et je suis fine mais très contagieuse et super dangereux pour les gens qui sont plus faibles. “

La célèbre actrice joue l’inspecteur Murillo dans la populaire série Netflix. Il a poursuivi en disant: «C’est un non-sens, sachez-le, ne le prenez pas à la légère, il y a beaucoup de vies en jeu. Il est temps que le vaccin en soit responsable. C’est un moment de solidarité! à la maison et protéger les autres! “

“Dans 15 jours, ce sera quarante-cinq ans et plus. Z Prenez soin de vous! Non officiel, depuis vendredi après-midi j’ai des symptômes (fièvre et toux sèche) et aujourd’hui nous avons reçu la confirmation du test épidémiologique. Il s’agit du coronavirus. “

Itziar joue le rôle de «Lisboa» dans le projet auquel participent également Álvaro Morte, Úrsula Coberó, Miguel Herrán et Alba Flores.

Il faut rappeler que le retour de la série est très proche, le 3 avril arrive sa quatrième saison, moins d’un mois, la première bande-annonce du nouvel opus est déjà sortie. La série développée par Álex Pina et avec ularsula Corberó et Álvaro Morte revient sur la plateforme de streaming pour continuer à faire son propre truc. Que se passera-t-il dans ce nouveau numéro? Les utilisateurs sont très excités.

La fiction a plusieurs situations à résoudre dans ses 8 prochains nouveaux épisodes. Dans la première bande-annonce révélée, nous pouvons voir qu’il y aura beaucoup de chaos pour les protagonistes: problèmes avec les otages, Gandía est vu dans la liberté et la chasse, pour finir, il semble que tout soit devenu incontrôlable pour le professeur.

