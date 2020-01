La vie en Occident est tout sauf calme et la preuve en est ce qui se passera dans le troisième épisode du deuxième cycle de «Vivre sans permission» Mediaset diffuse le lundi 27 janvier aux heures de grande écoute. La fiction créée par Aitor Gabilondo et produite par Alea Media pour Telecinco vit un épisode clé dans son dernier lot. La fiction perdra l’un de ses protagonistes, le grand secret de Nemo Bandeira sera à deux pas d’être enfin découvert et aussi, Lara va commencer à réaliser qu’elle est peut-être tombée dans un piège qui pourrait mettre fin à sa vie. Il est clair que tout va se précipiter et prendre un tournant important dans ce troisième épisode.

Affiche de la deuxième saison de «Vivre sans permission» (Telecinco)

Qui mourra?

De cette façon, la chaîne a annoncé qu’en 2×03 “l’un des principaux personnages clés mourra tué”. Pour l’instant, la manière dont ce protagoniste va disparaître ou son identité est inconnue. Ce qui semble clair, c’est que la torsion de l’intrigue qui causera cette mort sera importante. En parallèle, dans ce chapitre nous verrons les conséquences de l’attaque que les Mexicains ont menée dans l’épisode précédent et qui a mis fin à la vie du partenaire de Monterroso, qui est complètement coulé après avoir perdu son grand allié et après avoir vu que toutes les preuves contre Nemo Bandeira ont disparu. Peuvent-ils l’encadrer alors?

Nemo, sur le point d’être découvert

Eh bien, il semble que oui et c’est qu’après l’attaque, Monterroso voudra tuer le chef de Bandeira de ses propres mains mais Le juge Cambeiro l’arrêtera car il est clair qu’ils sont sur le point de l’obliger finalement à aller en prison. Précisément, quand il découvre tout ce qui s’est passé, il suppose que l’attaque a été perpétrée par les Mexicains et donc il n’hésitera pas à se battre pour les découvrir même s’il n’aura rien de facile et c’est que toute la vérité sur le meurtre qu’il a commis des mois Derrière est sur le point de se dévoiler: les autorités sont sur le point de prouver leur implication dans la mort de Lamas.

La vérité, sur le point d’être révélée

Qui pourrait découvrir Nemo? Eh bien, le seul témoin du meurtre est que le garçon qui l’a vu tuer l’homme est entré en scène et est prêt à tout dire. Il va alors entamer une lutte de Ferro pour le faire taire et ainsi protéger son «professeur» et ami. Serez-vous capable de couvrir la vérité? Celui qui ne pourra pas le faire est Mario et c’est qu’après avoir pu se réconcilier avec Lara, vous verrez comment la fille commence à découvrir ses véritables intentions. La fille se rendra compte que oui, Mendoza cache quelque chose et cela l’affecte directement. Finalement, Daniel et Berta continueront leur bataille particulière, dans ce cas avec un objectif clair: mettre fin à la vie de Guzman.

.