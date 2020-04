L’UNAM dit que le Guide de bioéthique en médecine critique devrait être discuté

Mexico.- Au Mexique, il est difficile d’atteindre plus de 60 pour cent d’isolement, car de nombreuses personnes déménagent pour travailler, et bien qu’il ait été considérablement réduit “, nous devons augmenter cette mesure, car dans d’autres pays, il a été démontré que des mesures efficaces nécessitent 90 pour cent des rester à la maison », a déclaré Samuel Ponce de León, coordinateur de la Commission universitaire pour les interventions d’urgence contre le coronavirus.

Il a noté que l’isolation des maisons n’était pas suffisamment efficace, il existe donc un facteur d’incertitude.

Lors d’une conférence virtuelle, les membres de la commission universitaire ont indiqué que bien qu’au Mexique la courbe de croissance du Covid-19 ne soit pas vertigineuse comme dans d’autres pays, elle augmentera dans les semaines à venir.

Il est donc nécessaire d’augmenter la distance sociale et l’isolement à la maison, d’utiliser des masques pour sortir, mais sans relâcher d’autres mesures telles que se laver les mains, nettoyer les surfaces couramment utilisées et garder l’éternuement de l’étiquette.

Mauricio Rodríguez Álvarez, un universitaire de la Faculté de médecine (FM), a souligné que l’utilisation de protège-dents ne devait pas remplacer d’autres mesures de protection, mais devait être ajoutée.

“Il doit être utilisé correctement, en tant que vêtement individuel: laver et réutiliser s’il s’agit de tissu, ou jeter dans un sac en plastique s’il est jetable”, a-t-il déclaré.

Jorge Baruch Díaz Ramírez, de la Traveler’s Preventive Care Clinic, a souligné que l’utilisation de protège-dents dans les transports publics est adéquate, “il existe des initiatives telles que leur utilisation obligatoire dans le métro, à partir du vendredi 17 avril”, mais elle doit être accompagnée de suggestions sur la façon de le porter correctement.

Prochaine augmentation des cas

Ponce de León, également coordinateur du Programme universitaire pour la recherche en santé (PUIS), a réitéré que dans les semaines à venir, le nombre de cas de Covid-19 augmentera, même s’il s’étalera sur une période plus longue que dans d’autres pays.

“Nous estimons que nous aurons moins de morts que dans d’autres pays, mais beaucoup seront infectés”.

Concernant les tests diagnostiques effectués à l’UNAM, il a rappelé qu’il existe deux centres de soins où les étudiants universitaires sont accueillis sur rendez-vous.

De plus, «nous finissons de mettre en place plus de laboratoires pour effectuer des analyses de sang pour notre communauté. Si nous atteignons une plus grande capacité, dans les semaines à venir, nous aurons plus de sites d’échantillonnage. »

Pour sa part, Malaquías López Cervantes, un universitaire à la FM, a averti que la progression des cas au Mexique semble lente, «mais nous verrons une augmentation plus importante dans les semaines à venir, et nous espérons que la capacité médicale ne débordera pas et la distance sociale pour atténuer les besoins en soins hospitaliers. »

Quant aux transports publics, il a expliqué que, dans certains cas, il avait été suspendu, mais dans d’autres villes, la mobilité était de 50 à 60%, et “c’est pourquoi le nombre de personnes infectées va augmenter dans les prochaines semaines”.

