L’UNAM et #Confinados lancent des appels pour faire des films à domicile

Ana Mónica Rodríguez

Journal La Jornada

Dimanche 5 avril 2020, p. 5

Un appel à la création collective est proposé par le projet #Confinados, qui cherche à partager des histoires pour la production d’un documentaire, qui sera publié en ligne, qui abordera l’urgence sanitaire mondiale par Covid-19.

Tous ceux qui veulent collaborer peuvent rejoindre ce film, car cette pandémie est une souffrance généralisée, et il est intéressant de raconter cette histoire sous différents angles: de la Patagonie, de la Russie, de l’Amazonie à l’Asie et à l’Europe, a expliqué Rodrigo Hernández, un des promoteurs du projet.

L’appel, lancé par DocsMX et Muzungu, propose une limite au 30 avril pour les personnes intéressées à envoyer des clips vidéo avec des histoires courtes. En eux, tous ceux qui souhaitent faire passer un message pourront raconter comment vit cette pandémie.

Ce film serait distribué gratuitement et à but non lucratif, dont le but est de refléter comment vous réagissez, comment vous vous cantonnez ou la douleur de perdre des amis et de la famille; d’autre part, il y a aussi des histoires de personnes réagissant positivement à l’adversité. Tout cela intégrerait une histoire collaborative et globale, a expliqué le réalisateur.

Dans #Confinados, nous voulons que tout le monde exprime et dise ce qu’il veut, mais en soulignant que bien que le virus attaque également, la façon dont il fait face lorsqu’il y a des ressources économiques et quand il n’y en a pas est très différente. En ce sens, nous voulons compter les différences au sein des pays et entre eux. À ce jour, a déclaré Hernández, des histoires ont été reçues d’Espagne, d’Inde, du Mexique, du Japon ou du Brésil. Les travaux peuvent être envoyés à [email protected], et parmi les exigences, des plans de séquence sont demandés, d’une durée maximale de deux minutes et comprenant des messages ou des témoignages.

▲ Rodrigo Hernández, promoteur de l’un des projets.Fichier photo

Journal de pandémie

Un autre travail en préparation est Diario de la pandémie, dont l’appel, lancé par Cultura UNAM à domicile et la Filmoteca, cherche à envoyer une pièce audiovisuelle d’une à trois minutes (documentaire, animation ou fiction), dans des formats non professionnels. , pour raconter et documenter leur expérience pendant l’isolement.

Pour la Filmoteca, le défi est de promouvoir la réflexion et la communication en images sur la restriction sociale et le libre transit, ainsi que l’impact économique sur les gouvernements, les capitales et les entreprises pendant la crise sanitaire mondiale, détaille le corps.

Seules les vidéos conformes aux directives et actions établies par l’Organisation mondiale de la santé et le ministère de la santé seront prises en compte pour la prévention et le contrôle des coronavirus, y compris le maintien à domicile et l’imposition d’une distance saine.

L’appel est disponible sur https://www.filmoteca.unam.mx/convocatoria/diario-de-la-pandemia/ Plus d’informations, sur Facebook, Twitter et Instagram comme @FilmotecaUNAM.

