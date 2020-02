L’UNAM exclut la naissance d’un volcan au Michoacán

Plus de 50 scientifiques et techniciens de l’Université nationale autonome du Mexique ont surveillé l’essaim sismique qui se produit dans le Michoacán, depuis le 5 janvier dernier et aujourd’hui, ils ont annoncé que ces mouvements nou ils sont le produit de la naissance d’un nouveau volcan.

Hugo Delgado Granados, directeur de l’Institut de géophysique (IGf), a expliqué que depuis le début de cette année, une série de tremblements de terre s’est produite dans une région du Michoacán près du volcan Paricutin et de la ville d’Uruapan. Initialement, le registre a été établi par le Service national de sismologie (SSN) avec son réseau de stations sismologiques, puis des experts de l’IGf et des universités de Colima et Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ont participé.

Pendant ce temps, ils se sont inscrits trois mille 287 microsismes, magnitudes comprises entre 2,6 et 4,1 degrés d’intensité, répartition des failles et fractures à différents niveaux, allant de 40 à cinq kilomètres de profondeur, sans endommager les habitations.

“Au total, il y a eu plus de cinq mille très petits tremblements de terre, même si ceux de magnitude un sont pris en compte”, a déclaré Delgado.

Servando de la Cruz Reyna, chercheur au Département de volcanologie de l’IGF, a déclaré que des essaims sismiques ont été présentés à plusieurs reprises dans cette région.

«Le premier a eu lieu en 1943 et a culminé avec la naissance du volcan Paricutin. Par la suite, il y en a eu trois autres en 1997, 1999 et 2006, ce dernier ayant des caractéristiques similaires à l’actuel. Dans ces trois derniers, il n’y a pas eu d’arrivée de magma vers la surface ».

De la Cruz Reyna a expliqué que la plupart des fractures produites avec l’essaim sismique actuel sont de petite taille. «Il est suggéré que la source de l’effort est un mouvement magmatique, mais à des profondeurs de 10 kilomètres ou plus. Ceci est très fréquent dans les zones volcaniques et signifie que le magma, qui produit probablement l’effort, peut avoir son origine dans le déplacement. »

Le volcanologue a fait remarquer que l’essaim sismique actuel ne culminera pas avec la naissance d’un volcan pour plusieurs raisons: la profondeur des tremblements de terre reste faible et la majeure partie du déplacement magmatique est horizontale.

