L’UNAM fournira du matériel médical au personnel qui sert le Covid-19

Mexico.- L’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) distribuera 400 000 équipes médicales dans les établissements d’enseignement supérieur et de santé, afin de protéger les médecins, les infirmières, les résidents, les stagiaires et les stagiaires en charge des soins aux personnes diagnostiquées avec Covid-19.

Ces produits seront achetés avec un don de 125 millions de pesos que la Chambre des députés a fait à l’Université nationale, et qui correspondent aux économies de cet organe législatif, du fait de sa politique d’austérité.

“Nous allons transformer ces ressources en centaines de milliers d’équipements de protection et les disperser avec équité et efficacité, avec responsabilité sociale et transparence pour les établissements d’enseignement supérieur et le secteur de la santé”, a déclaré le président Enrique Graue Wiechers.

Lors d’une réunion virtuelle avec les présidents du Conseil de coordination politique et du Conseil d’administration de la Chambre des députés, Mario Delgado et Laura Angélica Rojas, respectivement, et avec les coordinateurs des différents groupes parlementaires, Graue a souligné que cette action contribuera à soigner la sécurité de ceux qui, de par leur vie et leurs capacités, sont confrontés à l’épidémie qui nous menace et nous accable.

Cela peut vous intéresser Cela devrait être fait pendant la phase 3

“C’est une armée civile de héros et d’héroïnes anonymes dont le Mexique a besoin en ce moment, car nous dépendons de son travail minutieux et engagé”, a-t-il déclaré.

De même, le recteur a exprimé sa gratitude à ceux qui, dans les hôpitaux, nettoient les espaces et font fonctionner le matériel; à ceux qui changent de lit, lavent les vêtements et distribuent de la nourriture; et aux médecins, infirmières, résidents, internes et internes.

“La Chambre des députés, la nation et l’Université sont de leur côté; Nous admirons ce qu’ils font et nous nous préoccupons de leur santé. Nous sommes très reconnaissants de ce qu’ils mettent en gage et risquent quotidiennement (…) Sans leur volonté inébranlable, le Mexique succomberait à cette épidémie, nos compatriotes seraient sans protection et nos morts se multiplieraient ».

À cette occasion, Mario Delgado a reconnu l’autorité morale de l’Université nationale et la confiance que la population a en elle, et a souligné l’unanimité atteinte au sein du Conseil de coordination politique pour remettre le don à l’UNAM et pouvoir prendre les instruments de protection pour qui sont en première ligne, sauvent des vies.

Pendant ce temps, Laura Angélica Rojas a souligné que le don à l’UNAM – une institution qui a toujours été du côté des besoins les plus pressants de la nation – donne la certitude que cet argent des Mexicains sera bien utilisé.

Il a également souligné le travail que les étudiants universitaires effectuent dans la mise en œuvre des tests de diagnostic pour le virus du SRAS-CoV-2, dans la conception du transport des échantillons biologiques et d’autres exigences telles que les ventilateurs artificiels. De même, il a reconnu le Programme universitaire de recherche en santé et la Commission universitaire pour l’attention des urgences liées aux coronavirus, pour avoir fourni des informations utiles à la population.

Lors de la réunion virtuelle, au cours de laquelle le Secrétaire général de l’Université, Leonardo Lomelí Vanegas; le secrétaire administratif, Luis Álvarez Icaza; et le directeur de la Faculté de médecine, Germán Fajardo Dolci, le recteur Graue a déclaré que l’UNAM et la Chambre sont unies en étant un mélange de diversité, de pluralité et de capacité à conclure des accords pour le bien suprême de la nation.

Les législateurs Juan Carlos Romero Hicks du Parti d’action nationale ont également participé; René Juárez Cisneros, du Parti révolutionnaire institutionnel; Reginaldo Sandoval, du Parti travailliste; Tonatiuh Bravo Padilla, de Movimiento Ciudadano; Jorge Argüelles, d’Encuentro Social; Arturo Escobar, du Parti écologiste vert du Mexique; et Verónica Juárez, du Parti de la Révolution démocratique.

Seven24.mx

ebv