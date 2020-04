L’UNAM présente un respirateur portable peu coûteux pour Covid

Mexico.- Pendant l’urgence sanitaire et économique de Covid-19, le bureau du maire de Miguel Hidalgo, dirigé par Víctor Hugo Romo, a lancé un programme d’emploi temporaire appelé «La Empleadora MH» pour soutenir les habitants des zones les plus vulnérables du district.

Cependant, selon certains témoignages, ce programme n’est pas mis en œuvre, qui vise à donner un emploi à près de 7 840 habitants de 28 colonies avec un soutien mensuel de 2 000 pesos.

Ce programme comptera 299 promoteurs et 30 coordinateurs, avec un salaire compris entre 5 000 et 7 000 pesos par mois pendant six mois, ce qui équivaut à des ressources de 4 392 000 pesos.

En outre, des articles de presse ont comparé la liste des bénéficiaires à celle des représentants et ont constaté que ledit programme bénéficiait à 256 personnes figurant sur les deux listes. Les représentants ont été élus pour une période de trois ans pour intégrer les commissions de participation communautaire et vivre, pour la plupart, dans les régions de Tacuba et Tacubaya.

Dans les réseaux sociaux, on se plaint également qu’avec ce programme, Romo aide ses proches ou les personnes qui travaillent dans le bureau du maire, sans atteindre les personnes qui en ont besoin.

Les utilisateurs Cecilia Marceli et l’utilisateur Guerrero LIX ont indiqué que les ressources atteignaient les connaissances des employés du maire et même des “amis”.

Ces programmes sont uniquement destinés aux connaissances des personnes qui travaillent dans la délégation, par chance que seuls ceux qui se sont inscrits la première fois sont sortis en tant que bénéficiaires, tout est arrangé par eux, pour leur propre bénéfice. – Cecy (@ CeciliaMarceli6) 15 avril 2020

Ces programmes n’atteignent que leurs amis! Ce n’est pas pour tout le monde !! – Guerrero LIX (@ Nietz59) 10 avril 2020

Ils ont même souligné les dirigeants de Morena et leurs familles, parmi les bénéficiaires de «La Empleadora MH».

Ce qui précède a attiré l’attention du Réseau d’observation électorale parce que la loi sur la participation des citoyens, qui a été modifiée par Morena, dit que les personnes qui veulent être des représentants de quartier n’ont pas travaillé dans le bureau du maire, même si elle ne prévoit pas une interdiction expresse de recevoir les paiements.

… Et les cas de Covid-19 augmentent

En plus de la violation du programme social, il y a l’augmentation exponentielle des cas confirmés du nouveau coronavirus dans le bureau du maire, car bien qu’au début ils étaient concentrés dans des domaines tels que Polanco, Lomas de Chapultepec, Bosques de las Lomas, San Miguel Chapultepec et Las Granadas, maintenant il existe des enregistrements dans la colonie d’Anáhuac, l’une des plus peuplées.

Dans ce domaine, il y a une plus grande concentration de marchés, de marchés de rue et de commerce sur la voie publique malgré le fait d’être en phase 3 de l’épidémie, selon le ministère de la Santé.

Ainsi, six colonies concentrent 80% des infections dans la région: Polanco avec 49 cas; San Miguel Chapultepec avec six, et Anáhuac avec 33 cas.

ebv