L’UNAM procède au premier examen professionnel en ligne en raison d’un coronavirus

En raison de l’éventualité et de la fermeture due au coronavirus (covid-19), différentes universités du Mexique et du monde ont pris des mesures pour réduire le risque de contagion parmi leur population étudiante. L’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) a annoncé la semaine dernière que les cours en face à face seraient progressivement annulés, bien qu’ils passeraient à des devoirs et à des cours virtuels pour poursuivre le semestre en cours. Et ce n’était pas la seule chose qui a continué en ligne. De plus, les étudiants diplômés ont eu la possibilité de passer leur examen professionnel en ligne s’ils le souhaitaient.

Les étudiants de la Faculté d’Architecture (FA) de l’UNAM qui présenteraient leur examen professionnel entre le 23 mars et le 20 avril a reçu la possibilité de le faire en ligne en raison de la contingence du coronavirus. Ainsi que les étudiants Elisa González Galán et Lourdes Gutiérrez Rodríguez, qui ont présenté leur thèse conjointe intitulée «La resignification du canal national comme modèle de rénovation environnementale urbaine et d’espace public. Intervention en zone I. »

Son examen professionnel a été effectué sur la plateforme de visioconférence Google Hangout Meets et les étudiants et les membres du comité synodal étaient présents. Une fois tous les étudiants connectés, ils ont présenté leur projet à l’aide de diapositives avec des diagrammes, des plans et même des échéanciers:

Le jury de l’examen professionnel était composé d’universitaires Manuel Granados Ubaldo (président) Jehú Aguilar Paniagua (vocal) et Olga Mejía Morales (secrétaire). Une fois l’examen terminé, les étudiants maintenant diplômés ont obtenu une mention honorable et un diplôme, ont protesté et le procès-verbal correspondant a été lu.

Il s’agit du premier examen professionnel effectué entièrement en ligne à l’UNAM. En plus d’eux, 29 étudiants en FA ont accepté d’effectuer cette procédure en utilisant la même méthode.

