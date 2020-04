L’UNAM retire des détenus pour manque de sécurité contre Covid-19: Ssa

Mexico.- Pendant la contingence générée par Covid-19, la Commission nationale de l’eau (Conagua) met en œuvre un plan d’action qui comprend deux axes stratégiques:

1) contribuer à l’approvisionnement en eau dans les hôpitaux prioritaires des villes et des communautés rurales, et 2) la gestion de l’eau dans l’agriculture pour maintenir la sécurité alimentaire.

Par le biais d’une vidéoconférence de presse conjointe avec le président de l’Association nationale des entreprises d’eau et d’assainissement (ANEAS), Arturo Palma Carro, la directrice générale de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, a souligné que la demande d’eau ces derniers jours a été augmenté dans certaines villes du pays entre 20 et 50 pour cent.

Parallèlement, les horaires et les zones géographiques les plus sollicitées ont été modifiés, passant des centres de travail aux zones résidentielles.

Cela nécessite, a-t-il souligné, de procéder à des ajustements techniques et de travailler, tant au niveau des autorités et des exploitants que de la population, pour tenter de réaliser ces changements de la meilleure façon pour garantir le service.

En ce sens, la priorité pour Conagua est que les hôpitaux disposent d’un approvisionnement suffisant en eau, en particulier ceux destinés aux soins des patients atteints de COVID-19.

Il a expliqué qu’un inventaire national des infrastructures de stockage d’eau et la revue d’accès ont été réalisés dans 962 hôpitaux de l’IMSS, de l’ISSSTE, du Secteur Santé et de certains établissements privés, afin qu’ils disposent des conditions indispensables pour recevoir l’approvisionnement par canalisation ou usines de traitement des eaux.

De même, il est vérifié que les stations d’épuration et les services de l’eau, étatiques et municipaux, mettent en œuvre une désinfection adéquate de l’eau, pour laquelle des conseils sont fournis, et un inventaire des besoins en équipement et en demande de réactifs a été préparé, comme le chlore.

Pour l’approvisionnement de la population, il travaille avec l’ANEAS et avec la Chambre mexicaine de l’industrie de la construction (CMIC) pour l’utilisation des tuyaux.

Dans ce contexte, il a estimé qu’il était essentiel que tous les secteurs utilisent l’eau de manière appropriée, éliminant les fuites et évitant les activités non essentielles, comme l’arrosage des jardins.

Pour conclure, Blanca Jiménez a réitéré que Conagua continuera à travailler 24 heures par jour pour soutenir la population dans l’approvisionnement et la disponibilité de l’eau. “Aujourd’hui, comme toujours dans les moments difficiles, l’eau doit être une question de coopération et de solidarité pour que nous la possédions tous.”

