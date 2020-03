L’UNAM suspend ses activités en raison du coronavirus COVID-19

L’Université autonome du Mexique (UNAM) vient d’annoncer que Dès demain, mardi 17 mars, il y aura une “suspension progressive et ordonnée des cours” dans ses différents campus, afin de protéger la communauté contre les infections à coronavirus COVID-19, et «d’atténuer l’impact de cette situation sur les tâches de fond de notre université – l’enseignement, la recherche et la diffusion de la culture -».

L’UNAM espère que pour le week-end prochain la suspension des cours sera totale.

“Il appartiendra aux autorités de chaque école et faculté, ainsi qu’aux responsables des autres entités académiques, de déterminer les horaires et modalités spécifiques qui répondent le mieux aux besoins de chaque communauté”

Dans tous les cas, une attention particulière sera accordée afin que l’interruption des activités académiques en face à face n’annule pas la possibilité pour les étudiants de terminer les études que l’année scolaire exige, de sorte que les conditions seront encouragées pour faciliter les tâches d’enseignement-apprentissage à partir de adresses ».

L’Université a également ouvert un canal d’information permanent, accessible sur le site officiel de l’institution: www.unam.mx.

