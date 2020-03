Lunatics Saison 2: Netflix a-t-il annulé la série comique de Chris Lilley?

Nous approchons bientôt du premier anniversaire de la sortie de la série de sketchs humoristiques de Chris Lilly intitulée Lunatics. Les Lunatics reviendront-ils pour une deuxième saison? At-il été annulé? Voici le dernier.

Au cas où vous l’auriez manqué, Lunatics est une série de croquis du célèbre comédien australien Chris Lilley. La série le voit jouer six personnages souvent scandaleux. Les 10 premiers épisodes ont touché Netflix en avril 2019, mais tout s’est calmé depuis.

Les critiques, du moins de la part des critiques, n’étaient pas gentilles avec Chris Lilley ou la série. En fait, le titre qui m’apparaît encore près d’un an après la sortie est de The Guardian. Le titre de Stuart Heritage vous dit tout ce que vous devez savoir sur son opinion à ce sujet: «Lunatics est méchant et grotesque. La carrière de Chris Lilley est tournée ». Aie.

Lunatics a-t-il été renouvelé ou annulé?

Statut de renouvellement officiel: En attente (dernière mise à jour: 03/04/2020)

En mars 2020, la série n’avait pas encore obtenu le feu vert officiel de Netflix. Malgré les critiques, le manque de renouvellement, nous gardons toujours espoir pour une nouvelle série.

Le plus proche d’un renouvellement de la série (bien qu’il ne couvre pas explicitement Lunatics) provient d’un récent fil de discussion Ask Me Anything Reddit où un fan a demandé: «Salut Chris, je suis vraiment excité par la saison 2 de Lunatics – tu peux nous dire quelque chose? De nouveaux personnages? Plus de camées? ”.

La réponse à cette question semble suggérer que Chris fait référence à une série autre que Lunatics. Il a répondu: “Ouais, même si excité pour le prochain épisode de quelque chose … Je ne peux pas dire pour le moment mais ce sera bien” Cela pourrait être soit taquiner un nouveau projet, Lunatics saison 2 ou comme certains l’ont suggéré, la deuxième saison de Summer Heights High qui a été diffusée à l’origine sur HBO.

Cela dit, quelques autres lignes suggèrent qu’il aime travailler avec Netflix en raison de la liberté qu’ils lui accordent.

La dernière fois que nous avons entendu Chris Lilley sur la série, c’est que la série a battu le top 10 des sorties les plus populaires en 2019 pour Netflix Australie. C’était le 5ème titre le plus regardé mais la deuxième série la plus regardée. La série a également fait son entrée dans le top 10 des titres au Royaume-Uni.

Félicitations à Lunatics pour être l’une des émissions les mieux notées de Netflix en 2019 en Australie. pic.twitter.com/pLtDC7MeeK

– Chris Lilley (@ChrisLilley) 30 décembre 2019

Notre dernière remarque à ce sujet est que Chris Lilley n’a été associé à aucun projet depuis Lunatics.

Malheureusement, nous n’allons pas donner une estimation du moment où une deuxième saison de Lunatics est en route. Ce que nous soupçonnons, c’est que si nous entendons un renouvellement, il viendra avec une date de sortie mais pour être clair, rien n’est confirmé.

Pour le moment, de nombreux contenus supplémentaires sont téléchargés sur YouTube de Chris Lilley, y compris des scènes étendues qui sont des incontournables pour tous les fans de la série.

La meilleure chose à regarder en attendant est peut-être la bobine de bêtisier qui a accumulé plus de 200 000 vues.

Voulez-vous voir Lunatics revenir sur Netflix pour une deuxième saison? Pensez-vous que c’est probable à ce stade? Faites le nous savoir dans les commentaires.