Lundi, Meghan McCain a annoncé que les fans spéculaient

Meghan McCain a notamment quitté The View lundi. La co-animatrice conservatrice était absente de la table des “Hot Topics” et Deborah Roberts l’a remplacée. Whoopi Goldberg a évoqué l’absence de McCain en haut de l’heure en informant le public qu’elle serait de retour mardi. Les fans se sont tournés vers les médias sociaux pour spéculer et ajouter leur propre opinion sur McCain manquant à l’émission.

Meghan McCain | Heidi Gutman / Walt Disney Television via .

Les fans réagissent à l’absence de Meghan McCain

Lorsque les téléspectateurs ont remarqué que McCain était absent du panel, ils se sont rapidement tournés vers Twitter pour faire connaître leurs opinions au monde entier.

“Meghan McCain est hors tension”, a tweeté un fan. «Pas de voix criarde aujourd’hui. Deborah Roberts est l’hôte invitée. Hourra! ”

“Non Meghan McCain, je peux réellement regarder”, a ajouté un téléspectateur.

“Quand Meghan McCain est parti, je peux réellement tolérer cette émission”, a noté un utilisateur de Twitter.

“J’apprécie tellement plus l’émission quand Meghan McCain est absent”, a déclaré un autre fan. “Je n’ai jamais besoin d’utiliser le bouton de sourdine ou de changer de chaîne.”

Même McCain a consulté Twitter pour parler de son absence et calmer les gens.

“Les gens n’ont vraiment pas besoin d’écrire des idées de complot chaque fois que je sors The View pendant 24 heures”, a-t-elle tweeté. «C’est épuisant mentalement et émotionnellement et j’en ai parlé plusieurs fois dans le passé. Je te verrai demain. À moins que les extraterrestres qui m’ont enlevé aient décidé de ne pas me laisser partir… »

Les gens n’ont vraiment pas besoin d’écrire des idées de complot chaque fois que je sors @TheView pendant 24 heures. C’est épuisant mentalement et émotionnellement et je l’ai abordé à plusieurs reprises dans le passé. Je te verrai demain. À moins que les extraterrestres qui m’ont enlevé décident de ne pas me laisser partir… pic.twitter.com/erehoH7ZEJ

– Meghan McCain (@MeghanMcCain) 9 mars 2020

Meghan McCain est excitée pour Elisabeth Hasselbeck

Elisabeth Hasselbeck a été confirmée comme co-animatrice de The View le 11 mars. L’ancien expert républicain a ouvert la voie à de jeunes femmes conservatrices pour avoir une voix à la table. McCain a été inspirée par sa ténacité face à des opinions politiques opposées et a déclaré qu’elle «renoncerait à sa chaise» pour elle.

“C’est la seule femme pour laquelle j’abandonnerais ma chaise”, a déclaré McCain le 4 mars. “Elle peut s’asseoir sur la chaise conservatrice à tout moment. Elle est l’OG. Je l AIME.”

Bien que beaucoup puissent supposer que McCain et Hasselbeck ne pourraient pas exister et interagir dans le même espace, le premier admire vraiment le second. En mars 2019, Hasselbeck était une invitée de l’émission et McCain a jailli de sa grandeur.

«Comment au nom de Dieu avez-vous fait cela pendant 10 ans? Être le seul conservateur de cette émission est… J’ai toujours eu du respect pour vous. Quand je suis arrivé pour la première fois le premier jour, j’ai dit: «Je veux imiter Elisabeth», parce que vous étiez vraiment l’OG de ce siège », a déclaré McCain.

La seule personne qui pourrait faire cesser Meghan McCain

Après un tiff avec Goldberg en ondes où cette dernière a dit à McCain de cesser de parler, elle a abordé le problème sur Watch What Happens Live. McCain a dit «c’était dur» mais à la fin de la journée, il n’y a pas eu de perte d’amour. En fait, la co-animatrice conservatrice aime tellement le modérateur de l’émission qu’elle quitterait si elle partait.

“C’était difficile”, a déclaré McCain. «Je dirai qu’elle a eu une mauvaise journée et nous en avons parlé ce soir-là et le lendemain. C’est la télévision en direct et c’est vraiment une période stressante pour tout le monde. Je l’adore. Elle s’est excusée en direct, elle s’est excusée en direct. Nous avons tous f ***-up sur le spectacle. Je lui pardonne et je l’aime et je ne pourrais pas faire le spectacle… si elle part, je pars. »

The View est diffusé en semaine à 11 h (HE) et à 10 h (CT / PT).