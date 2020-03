L’une des séries télévisées MCU Phase 4 les plus excitantes a enfin une fenêtre de lancement – .

Le MCU Phase 4 de Marvel comprend 10 séries télévisées qui sortiront à Disney + d’ici la fin de 2021, et elles seront directement connectées aux six films annoncés pour la même période.

Loki est facilement l’émission de télévision Marvel la plus excitante à ce jour, compte tenu de ce qui s’est passé avec le personnage d’Infinity War et Endgame, et Disney vient de révéler les détails du lancement de la série.

L’émission sera diffusée sur Disney + au début de 2021, a déclaré Bob Iger, sans s’engager sur une date de sortie réelle.

Disney a quelques atouts dans sa manche pour garder les gens abonnés à son service de streaming, et Marvel se trouve être l’un des meilleurs d’entre eux. Marvel a annoncé 14 titres pour la quatrième phase de son univers cinématographique, et seulement six sont des films. Tout le reste arrivera à Disney + à partir d’août avec The Falcon and the Winter Soldier.

Alors que Falcon reprendra l’action juste après Avengers: Fin de partie, ce n’est guère la plus excitante des prochaines émissions de télévision Marvel. Ce prix revient à Loki pour plusieurs raisons – et Disney vient de confirmer que le Dieu du mal arrive sur son service de streaming dans environ un an.

Loki est le personnage que nous avons le plus manqué dans Endgame. Le héros est décédé tôt dans Infinity War, et il ne serait pas ramené à la fin du film avec tout le monde. C’est parce que Loki n’a pas été victime de The Blip. Au lieu de cela, il est mort d’une mort héroïque, essayant de tuer Thanos et de sauver son frère et tout le monde.

Fin du jeu nous a cependant apporté deux versions de Loki: le Loki 2013 que nous avons vu lors de la visite de Rocket et Thor à Asgard, et le Loki 2012 qui a volé la pierre de l’espace et échappé aux Avengers 2012. C’est ce dernier qui sera le personnage principal de Loki, et c’est là que les choses deviennent intéressantes. Cela pourrait ressembler au Loki, décédé dans la chronologie principale du MCU, mais ce n’est pas le cas. C’est une version différente de lui qui vit dans une réalité différente.

Malgré cela, Marvel a confirmé que Loki se lierait à Doctor Strange dans le multivers de la folie, la suite de Doctor Strange qui sortira le 7 mai 2021. Cela semble être un détail sans conséquence, mais le seul moyen pour Loki 2012 et 2023 Stephen Strange de traverser Les chemins passent par une ruse de voyage dans le temps, car les deux personnages se trouvent sur deux chemins distincts et apparemment divergents dans le multivers MCU.

Nous ne savons pas comment cela se produira, mais une bande-annonce il y a quelques semaines a laissé tomber un petit spoiler que vous auriez pu manquer; Loki devra bientôt travailler avec la Time Variance Alliance, ou des flics du temps qui gèrent les incohérences du voyage dans le temps à travers l’univers. Depuis lors, nous avons vu des rumeurs supplémentaires qui soutenaient ce spoiler.

Bien que Disney ne soit pas susceptible de révéler plus de détails sur la prochaine série télévisée MCU, deux sources distinctes ont déclaré que la société venait de dévoiler la période de lancement de Loki. ComicBook et Daniel Richtman ont tous deux déclaré que Bob Iger avait annoncé le lancement de la série sur Disney + au début de 2021.

Bob Iger a confirmé: Loki sortira sur Disney + début 2021!

Iger a laissé tomber la nouvelle lors de l’assemblée des actionnaires de Disney qui a eu lieu mercredi, sans révéler de date de sortie réelle pour la série. Pourtant, étant donné que Doctor Strange 2 a été présenté en mai et que Disney a déjà inclus des images de Loki dans une bande-annonce, un lancement au début de 2021 est tout à fait logique. Après tout, Disney cherche probablement à apporter le plus de contenu original à son service de streaming le plus rapidement possible.

Par ailleurs, un rapport de DiscussingFilm a déclaré que Richard E. Grant avait rejoint le casting de Loki. On ne sait pas exactement qui jouera l’acteur, mais nous vous rappellerons qu’Owen Wilson est un autre membre éminent de la distribution.

Richtman, un initié de Marvel qui a mis la main sur plusieurs scoops dans le passé, spécule que Grant pourrait jouer Kang, un méchant bien connu dans le temps Marvel qui pourrait également apparaître dans des titres MCU Phase 4 supplémentaires. Après tout, la phase 4 a également besoin d’un grand nouveau méchant maintenant que Thanos appartient à l’histoire.

