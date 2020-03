L’Union européenne demande aux services de streaming de réduire la qualité en raison du coronavirus

La plupart des Européens restant à la maison pendant le Coronavirus, l’utilisation de plates-formes de streaming comme Netflix a augmenté et aujourd’hui, l’Union européenne a demandé à Netflix et à d’autres services de streaming d’utiliser la définition standard lorsque cela est possible pour garantir l’accès à Internet pour tous.

Le commissaire de l’Union européenne, Thierry Breton, a exhorté les services de streaming à opter pour la définition standard, ce qui lui a valu un appel téléphonique avec le PDG de Netflix, Reed Hastings, au sujet des préoccupations.

“Pour sécuriser l’accès à Internet pour tous, passons à la définition standard lorsque la HD n’est pas nécessaire. #SwitchToStandard. “

Un porte-parole de Netflix a déclaré à CNN

«Le commissaire Breton a raison de souligner l’importance de veiller à ce qu’Internet continue de fonctionner sans heurts pendant cette période critique. Nous nous concentrons sur l’efficacité du réseau depuis de nombreuses années, notamment en fournissant gratuitement notre service de connexion ouverte aux entreprises de télécommunications. »

Suite à cette réunion, Netflix a confirmé:

«Nous estimons que cela réduira le trafic Netflix sur les réseaux européens de 25% tout en garantissant un service de bonne qualité à nos membres»,

Disney + devrait être lancé au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse le 24 mars. Et il offre du contenu en haute définition et sélectionne également des titres en 4K.

On ne sait pas si Disney procédera à un ajustement similaire du contenu disponible dans les résolutions supérieures. D’autant plus que les abonnés existants des États-Unis et du Canada ont déclaré dans notre groupe Facebook, que leur utilisation des données a augmenté depuis qu’ils utilisent Disney +, en particulier par rapport à d’autres services de streaming.

Avec le lancement dans quelques jours, Disney voudra que les abonnés aient accès à un contenu de meilleure qualité, car ils font de la publicité pour les films en 4K, mais ils peuvent être obligés de le proposer en qualité inférieure, pendant cette crise.

Au Royaume-Uni, les fournisseurs d’accès à Internet ont déclaré avoir constaté une augmentation de l’utilisation d’Internet, comme Vodafone:

«Nous avons suffisamment de marge pour répondre à la demande croissante et pour garder le Royaume-Uni connecté. Notre équipe réseau surveille constamment la situation. »

Mais il y a eu des problèmes cette semaine, avec des plateformes telles que Facebook, PlayStation, Xbox Live et Zoom, qui ont souffert de problèmes techniques en raison du nombre de personnes utilisant leurs services.

Pensez-vous que Disney devrait réduire la qualité vidéo de Disney + pendant la crise des coronavirus?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.