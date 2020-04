L’unité temporaire Covid-19 livrée au Centre Citibanamex

Mexico.- L’initiative privée a remis l’unité temporaire de l’hôpital Covid-19 au Centre Citibanamex au gouvernement de Mexico et accueillera les patients à partir de lundi.

L’unité temporaire Covid-19 a une capacité maximale de 854 lits pour les patients nécessitant une oxygénothérapie, 36 espaces de thérapie intermédiaire, des zones nécessaires au bon fonctionnement du personnel médical et de laboratoire, ainsi que le transfert des patients vers des unités de soins intensifs.

Le personnel médical de Mexico fournira des soins, tandis que l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM), par le biais de la Faculté de médecine, est en charge des décisions techniques, médicales et hospitalières pour les travaux d’habilitation de l’unité. Covid-19 temporaire.

Mercredi, la chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum, a fait une tournée, en compagnie d’Alejandro Soberón Kuri, président et chef de la direction de la Société interaméricaine de divertissement (CIE).

Le coût de fonctionnement et la mise en œuvre de l’équipement varie dans les 178,8 millions de pesos au cours d’un trimestre.

Le coût d’utilisation de Citibanamex s’ajoute, sur la même période, à 30,7 millions, soit plus de 200 millions pour trois mois de service avec l’équipement et les biens.

La Fondation Carlos Slim, la Fondation Telmex Telcel, la Fondation Inbursa, le CIE, Walmart Mexique et Amérique centrale, Bimbo, Barcel, la Fondation Sertull, Citibanamex, la Fondation Alfredo Harp Helú, la Fondation Coca Cola Mexico, la Coca Cola FEMSA, Goldman Sachs, Codere ont contribué au projet. , HSBC et Coppel, qui ont fait un don conjoint de l’ordre de sept cent millions de pesos, pour la planification, la construction et l’autonomisation de l’unité.

Le chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum Pardo, a souligné que les installations de l’unité temporaire COVID-19 activées dans le Centre Citibanamex, représentent la solidarité et le travail conjoint entre l’initiative privée, l’académie et le gouvernement de Mexico pour faire face à la pandémie. et garantir la santé des habitants de la capitale du pays.

Le président de la capitale a souligné qu’il était nécessaire que la population maintienne les mesures préventives de Sana Distancia et Stay at Home, afin d’empêcher la propagation de la maladie.

En outre, a-t-il dit, il existe actuellement 63 hôpitaux publics dans la région métropolitaine de la vallée du Mexique pour soigner les patients atteints de la maladie, il est donc nécessaire d’augmenter la capacité hospitalière au cours de la phase 3.

Pour sa part, le président de la CIE, Alejandro Soberón Kuri a affirmé que la responsabilisation de l’unité temporaire reflète la somme des meilleures capacités du pays en combinant: le prestige scientifique de l’UNAM dans les décisions techniques, médicales et hospitalières; la collaboration des National Institutes of Health dans le développement du projet.

De même, il a souligné l’engagement manifesté par les 16 donateurs lors de la collecte des 700 millions de pesos pour faire de l’infrastructure une réalité, dont la moitié a été apportée par les fondations Carlos Slim, Telmex Telcel et Inbursa.

En plus des espaces physiques pour les soins aux patients, des réservoirs d’oxygénation d’une capacité totale de 35 000 gallons, plus de 11 000 mètres de tubes en cuivre ont été installés pour le distribuer dans les services hospitaliers, 17 800 mètres de câblage électrique avec 4 usines de d’urgence, ainsi que des zones alimentaires qui fourniront plus de 730 400 services aux patients et aux professionnels de la santé, entre autres fournitures qui garantissent les meilleures conditions dans lesquelles les professionnels de la santé de Mexico fonctionneront.

L’expérience acquise par les 16 donateurs en permettant à l’unité temporaire COVID-19, une initiative promue par la CIE (Inter-American Entertainment Corporation) et coordonnée avec la Fondation Carlos Slim et l’UNAM, de la mettre à la disposition d’autres initiatives similaires en cours, avec afin de partager les meilleures pratiques.

Seven24.mx

ebv