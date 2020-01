L’univers ‘Chicago’ mène sans problème une nuit qui reste essentiellement stable

«Chicago Med»

L’univers «Chicago» mène une journée de plus aux États-Unis. Bien que «Chicago Med» et «Chicago Fire» et «Chicago P.D.» en baisse de -0,1 point chacun, les dirigeants de leurs franges respectives sont maintenus avec facilité et maintiennent même le nombre de spectateurs. ABC parvient à faire concurrence à 8 avec «The Goldberg», qui monte de +0,1 à 0,8, et à 9 avec «Modern Family», qui descend de -0,1 à 0,8.

Le mercredi soir est resté très similaire à celui d’il y a 7 jours, avec peu de changements. FOX, quant à lui, a préféré publier des recharges de «9-1-1: Lone Star», qui a marqué 0,4 point et a même amélioré la programmation de la semaine dernière. ‘Riverdale’ revient à The CW, signant un 0,2, soit +0,1 par rapport à la spéciale de la semaine dernière.

Adultes de 18 à 49 ans

NBC: 1.0 / 5

CBS: 0,6 / 3

ABC: 0,6 / 3

FOX: 0,4 / 2

Le CW: 0,2 / 1

NBC

08h00 – «Chicago Med»: 8 370 000 [1,1/5] (1er)

09h00 – «Chicago Fire»: 8 130 000 [1,1/5] (1er)

10h00 – «Chicago P.D.»: 6 930 000 [1,0/5] (1er)

CBS

08h00 – «Undercover Boss»: 4 440 000 [0,7/3] (3e)

09h00 – «Criminal Minds»: 4 460 000 [0,7/3] (3e)

10h00 – “ S.W.A.T. ”: 3 420 000 [0,5/3] (2e)

ABC

08h00 – «Les Goldbergs»: 4 050 000 [0,8/5] (2e)

08h30 – «scolarisés»: 2 980 000 [0,7/4] (3e)

09h00 – «Famille moderne»: 3 510 000 [0,8/4] (2e)

9 h 30 – «Parents célibataires»: 2 490 000 [0,6/3] (3e)

10h00 – «Stumptown»: 2 380 000 [0,4/3] (3e)

Renard

08h00 – «9-1-1: Lone Star» (R): 2,140,000 [0,4/2] (4e)

09h00 – «9-1-1: Lone Star» (R): 1 860 000 [0,4/2] (4e)

Le CW

08h00 – «Riverdale»: 820 000 [0,2/1] (5e)

09h00 – «Nancy Drew»: 550 000 [0,1/1] (5e)

