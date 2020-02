L’univers étendu DC classé, y compris les «oiseaux de proie»

Le discours en ligne fait rage à propos de l’extravagance de la réalisatrice Cathy Yan, Birds of Prey. La dernière entrée dans DC Extended Universe a été ciblée par le vitriol misogyne, (en quelque sorte) retitré à Harley Quinn: Birds of Prey, et opposé à un film de jeu vidéo conçu pour les enfants.

Mais où le film se compare-t-il avec le reste du DCEU? Faisons ce truc sur Internet et classons toutes les versions de la franchise à ce jour. Pour clarifier, nous n’incluons que des films qui partagent explicitement la continuité dans le DCEU. Donc, les films comme la trilogie The Dark Knight et Joker ne sont pas admissibles.

Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Mary Elizabeth Winstead, Margot Robbie et Ella Jay Brasco lors de la première de “Birds of Prey” | Matt Crossick / Images PA via .

8. «Suicide Squad» (2016)

L’idée d’un film d’équipe de méchants ne semblait pas être la suite la plus naturelle de Batman v Superman. En effet, Suicide Squad a l’impression de faire trop d’efforts pour être les Gardiens de la Galaxie du DCEU. Le film tombe à plat sur presque tous les niveaux narratifs, entassant trop de personnages dans un mauvais scénario.

Pour être juste, le réalisateur David Ayer a essentiellement renié le projet. Il a perdu le contrôle créatif au cours du processus, avec une grande partie de sa vision laissée sur le sol de la salle de découpe. Au moins les performances les plus fortes de Suicide Squad se poursuivent. Après tout, le film a présenté l’emblématique Harley Quinn de Margot Robbie.

7. «Justice League» (2017)

Nous pouvons seulement imaginer combien DC salivait pour obtenir une partie de ce doux argent des Avengers. Tellement, en fait, que la société s’est précipitée dans Justice League après seulement deux films. Puis, lorsque le réalisateur Zack Snyder s’est éloigné, le studio a amené le réalisateur des Avengers Joss Whedon à remodeler le projet.

Le public avait à peine rencontré les deux tiers de la formation de l’équipe DCEU lorsque la Justice League était sortie en salles. Bien sûr, le film n’a pas répondu aux attentes. Le drame dans les coulisses de Justice League a alimenté tout un mouvement de fans. Nous ne verrons peut-être jamais la «coupe Snyder», mais nous espérons que c’est mieux que cela.

6. «Batman v Superman: Dawn of Justice» (2016)

Batman et Superman sont sans doute les deux super-héros les plus populaires de tous les temps. Pendant des décennies, les deux titans de DC ont été les seuls super-héros à gagner leurs propres franchises de films. C’était donc une grosse affaire que Warner Bros. les ait enfin réunis sur grand écran. Nous souhaitons simplement que le DCEU soit correctement intégré au film. Peut-être que le voyage en valait la peine.

Au lieu de se sentir comme une étape cinématographique épique, Batman v Superman: Dawn of Justice est partout. L’histoire est compliquée et confuse, mais le film de Snyder a tout de même développé un culte. “L’édition ultime” étendue est une grande amélioration par rapport à la coupe théâtrale, pour ce qu’elle vaut.

5. «Aquaman» (2018)

Vous voulez voir Jason Momoa mouillé et torse nu pendant une grande partie de la durée de 143 minutes de ce film? Que diriez-vous d’un monde fantastique sous-marin bonkers avec une pieuvre jouant du tambour? Ces deux publics sont exactement pour qui l’épopée joyeuse du réalisateur James Wan est faite. Et il fonctionne.

Aquaman prend un personnage qui était historiquement une blague et le traduit en un homme de tête d’un milliard de dollars. Bien que le film soit en partie une explosion CGI, il s’agit également d’un retour aux films d’aventure loufoques des années 1980. Loin du travail de Snyder dans DC Extended Universe, Aquaman ne se prend pas trop au sérieux. Mais faut-il vraiment?

4. «Man of Steel» (2013)

Le retour de Superman en 2006 rappelle les beaux jours de Richard Donner. Mais cela n’a pas déclenché une toute nouvelle ère de narration comme l’espérait Warner Bros. Bien qu’il ne démarre pas explicitement le DCEU, Man of Steel de Snyder a redynamisé Superman pour une nouvelle génération suffisamment pour justifier une expansion.

Avec sa structure non linéaire et sa partition montante de Hans Zimmer, le film applique le modèle Batman Begins du producteur Christopher Nolan à Superman. Certains fans ont rechigné devant l’interprétation sombre d’Henry Cavill, mais vu comme une origine, Man of Steel est le meilleur film de Superman depuis Christopher Reeves.

3. «Shazam!» (2019)

Imaginez grand comme un film de super-héros. C’est la raison pour laquelle Warner Bros a commercialisé Shazam! Le film parle autant du drame familial que des capacités magiques. Et le réalisateur David F. Sandberg crée l’une des entrées DCEU les plus fraîches, les plus drôles et les plus charmantes du processus.

La performance de Zachary Levi ancre Shazam !, mais sa distribution d’ensemble et son scénario précis sont les vrais héros. Mieux encore, le film prouve que l’Univers étendu DC apprend enfin sa leçon. Se concentrer sur un seul héros sans se soucier du plus grand univers se traduit en fait par un meilleur film. Qui aurait pensé?

2. «Wonder Woman» (2017)

Avec chaque film dirigé par des femmes dans un genre dominé par les hommes, certains «fans» gémiront et tenteront de saboter son succès. Bien sûr, Wonder Woman a dépassé ce gâchis pour devenir le film DCEU le plus rentable au box-office national. La réalisatrice Patty Jenkins et la star Gal Gadot ont créé quelque chose de spécial.

La vision compatissante de Wonder Woman de son héros et de sa maison sur Themiscyra a créé un impact énorme sur les fans. Plus que cela, il a établi Gadot comme l’un des dirigeants de la DCEU. Dans une franchise en évolution, Wonder Woman a guidé le reste de la franchise dans la façon dont elle pourrait bien corriger.

1. «Oiseaux de proie» (2020)

Fidèle à sa nature imprévisible, Harley Quinn de Robbie figure en bonne place dans le pire et le meilleur de la DCEU. Avec Birds of Prey, l’actrice nominée aux Oscars explore enfin le personnage sans-Joker. Le résultat est une performance irréprochable et le meilleur de DC depuis The Dark Knight.

Pour diverses raisons, Birds of Prey ne se connecte pas avec des publics comme, par exemple, Wonder Woman. Mais nous sommes convaincus que le film continuera à vivre, grâce à la direction élégante de Yan, à la distribution impressionnante de l’ensemble et à son histoire intelligente et riche. Reflétant le voyage de Harley, Birds of Prey rompt avec le courant dominant pour forger son propre chemin et mérite des accessoires pour la façon dont il réussit.