Lupe Fiasco surprend ses fans avec le “Tokyo Freeze” de Jazzy

Il peut donner un signe de tête à Robert Glasper pour le rythme de “Tokyo Freeze”, mais les fans de hip hop reconnaissent un échantillon “No Church in the Wild” de Watch The Throne quand ils l’entendent. Les artistes nous donnent des joyaux alors que le monde a été séparé en raison de l’éloignement social de cette pandémie de COVID-19. L’autre jour, Lupe a partagé une vidéo de lui-même offrant quelques mots de sagesse aux personnes qui ont paniqué pendant cette étrange période de l’histoire. Comme il a dû annuler quelques-uns de ses prochains concerts, Lupe Fiasco a décidé de déposer un petit quelque chose pour les fans qui sont enfermés à l’intérieur.

Le rappeur crache des rimes sur le rythme jazzy, live, jam session et sonne comme s’il livrait un freestyle sur place. Lupe n’a pas partagé beaucoup d’informations sur le titre, mais il l’a proposé sur Instagram et il a été chaleureusement accueilli par les fans. Découvrez-le ci-dessous et dites-nous ce que vous pensez du dernier Lupe Fiasco.

Paroles Quotable

Couleur camouflage

Camomille sur le champ de bataille

Un relax et un froid

Jonquilles Dapper Dan

Deux Gs d’enregistrement pour faire des rapports pour vos oreilles

