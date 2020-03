– Lupillo Rivera a envoyé un nouveau message romantique à Belinda

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Lupillo Rivera a fait sensation sur les réseaux sociaux après avoir laissé un message romantique Belinda, avec qui il avait une relation amoureuse il y a quelques mois.

Il semble que le chanteur régional mexicain éprouve une grande affection pour l’interprète de “Amor a Primera Vista”, comme il l’a laissé voir dans les mots qu’il a dédiés dans une publication Instagram.

C’est par un post du youtubeur Scorpion doré, qui a partagé une courte vidéo d’une réunion qu’il a eue avec Belinda.

Dans les images, vous pouvez voir à la fois à l’intérieur d’une voiture, où l’actrice également, 30 ans, conduit et chante des chansons de Selena.

“Je suis tombé sur cette vidéo jamais vue auparavant”, a écrit l’influenceur au bas du billet, qui compte déjà plus de 500 000 vues.

Comme prévu, les fans ont réagi aux événements de Belinda, mais il y a eu un commentaire qui a attiré l’attention des internautes, Lupillo, qui n’a pas hésité à dédier un compliment car lui seul sait comment le faire.

“Quelle femme cool, mec”, a écrit la chanteuse avec une grande affection pour l’artiste.

Ce commentaire a déclenché d’innombrables opinions parmi les utilisateurs, tandis que certains se sont déchaînés d’émotion et ont affirmé que Lupillo était toujours désespérément amoureux de Belinda, d’autres ont dit qu’il devrait déjà l’oublier.

Il convient de mentionner que, fin novembre, Lupillo a rompu le silence et a révélé qu’il devait confesser sa romance avec Belinda pour chantage.

Le frère du défunt Jenni Rivera a publié une vidéo dans laquelle sa vérité est expliquée. “Ils m’ont brouillé avec une vidéo, ils m’ont brouillé et ils m’ont dit: ‘Lupe, nous devons en parler parce que cette vidéo peut sortir’, c’est aussi simple”, a expliqué l’interprète.

Rappelons que, auparavant, Rivera a participé à un programme YouTube intitulé “Gossip No Like”, dans lequel il a ouvert son cœur et a admis qu’il avait une liaison avec Belinda.

“Cela faisait 5 mois et c’était une femme que j’aimais follement, c’était une femme que j’aimais vraiment, une femme que j’aurais honnêtement lâchée honnêtement des étoiles du ciel”, a-t-elle expliqué dans l’interview.

Depuis que les rumeurs sur une possible histoire d’amour parmi les célèbres se sont déchaînées, car elles ont été à plusieurs reprises surprises par des attitudes aimantes, elles ont été chargées de le nier, affirmant qu’il n’y avait qu’une amitié mignonne.

À travers son compte Instagram, Lupillo a montré publiquement le tatouage du visage du chanteur qui avait été fait sur son bras et a expliqué ce qu’il en ferait.

«J’aurai toujours le tatouage de Belinda, je ne l’enlèverai pas. Je ne vais pas l’enlever parce que je lui ai dit que j’allais garder le tatouage et c’est comme ça que ça se passera », a-t-il dit.

Début 2020, Lupillo a accordé une interview au journaliste mexicain Mara Patricia Castañeda pour sa chaîne YouTube, dans laquelle il a révélé un serment qu’il a fait à Belinda.

“J’ai promis à cette fille de ne jamais l’effacer, je lui ai promis qu’elle allait y rester et que tout ce qui s’y passait devait rester”, a-t-il dit avec beaucoup d’émotion.

Dans le discours, l’artiste de 48 ans a assuré qu’il attend toujours le grand amour de sa vie: «Je crois que si Dieu le veut, Dieu m’enverra la femme parfaite, Dieu n’a pas tort. et il l’envoie au moment précis où il doit l’envoyer, et puis il faut attendre, rien de plus », a-t-il conclu.

