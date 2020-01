Lupillo Rivera est présenté dans le métro

Lupillo Rivera est présenté dans le Metro | Réforme

Lupillo Rivera a ravi les utilisateurs du Système de transport collectif, Metro, avec 5 chansons à la station San Lázaro.

À 9 h 30 “Le taureau du Corrido” sur le transbordement de la ligne B de ladite station, des dizaines d’utilisateurs se sont immédiatement approchés de la scène de fortune pour chanter et enregistrer tout ce que l’interprète a fait.

Il y avait cinq chansons que l’ancien coach de réalité La Voz a joué: “Méprisé je pars”, “Golden Deck” et avec le mariachi, ils ont sonné “Le roi” et “Ici parmi nous”.

“J’aime ce contact plus étroit avec les gens”, a expliqué Lupillo.

Ce mini concert a eu lieu grâce au programme Jessie Cervantes en Exa FM, qui a organisé le spectacle.

Le concert impromptu a été un succès, rapidement des vidéos et des photographies ont commencé à apparaître dans le service de microblogging Twitter, en supposant que la présence de “El Toro del Corrido” était appréciée dans le métro de Mexico et surtout gratuitement.

Des centaines d’utilisateurs qui utilisent quotidiennement le service de transport collectif se sont réunis dans le métro pour profiter des mélodies de Lupillo Rivera.

Frère de Jenni Rivera Il est devenu l’un des plus grands représentants de la Musique régionale mexicaine et est également membre de l’une des familles les plus controversées au milieu du spectacle.

Parmi les rumeurs selon lesquelles l’interprète de “On m’avait déjà dit” aurait été impliquée, il aurait eu une relation avec la chanteuse Belinda, on pense même que le départ de sa participation à “The Voice” lui était dû. .

Plus de deux cents messages de ses abonnés dans la publication ont regretté qu’il ne revienne pas au programme puisque sa présence a donné une certaine touche coquine à chaque épisode, ses propres abonnés ont commenté si la raison pour laquelle il ne reviendrait pas serait liée à Belinda.

