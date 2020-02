Lupillo Rivera et Belinda emportés par Valentine et relancent la controverse

Lupillo Rivera et Belinda emportés par Valentin et relancent la controverse | Instagram

Il dit que là où il y avait du feu, des cendres restent et apparemment Valentine s’est fait cette fois-ci, ceci après que les utilisateurs aient remarqué les messages forts partagés par la chanteuse Lupillo Rivera et Belinda.

Apparemment, la célébration du 14 février était l’excuse idéale pour revivre certains sentiments alors ils disent que la chanteuse Lupillo Rivera et Belinda n’ont pas manqué cette occasion.

Il est apparu que le soi-disant “Taureau du Corrido” et l’artiste Belinda ont revécu la controverse qui les a impliqués pendant des mois, ceci avec l’arrivée du 14 février où ils ont tous deux partagé des messages audacieux qui ont réveillé à nouveau le vous soupçonnez qu’il reste quelque chose entre eux.

Les deux artistes sont devenus très affectueux dans les réseaux car ils ont indiqué avoir échangé des messages très suggestifs à l’occasion de la célébration de la Jour de l’amour et l’amitié.

Tout a commencé avec une photo que l’interprète de “Utopia” a publiée sur son compte Instagram, à l’instant la chanteuse apparaît avec une tenue montrant un décolleté très révélateur, en plus de gestes audacieux avec les lèvres.

Vivre l’amour sans limites, tel était le message avec lequel la chanteuse accompagnait la publication.

La publication de l’ancien juge de la dernière édition de “The Voice Mexico“Il a provoqué plusieurs réactions de ses fans qui lui ont écrit des messages dans cette publication soulignant à quel point il était beau, comme on le voit sans doute dans la plupart de ses autres publications, dans lesquelles il reçoit toujours de nombreux compliments de ses fans.

De son côté, l’interprète de “Souffrir seul” a également partagé une image dans laquelle il montrait un message fort écrit sur son lit avec des pétales de rose

Pos fak et !!! Quelqu’un de connu m’a invité et j’ai trouvé ce petit message, que vais-je faire? … Happy Day of … a écrit avec des émoticônes rires.

De plus, le vous soupçonnez Ils ne se sont pas arrêtés là car il a également partagé une autre image dans laquelle il apparaît portant un grand bouquet de roses dans sa main qu’il a accompagné d’un message émotionnel faisant allusion à cette célébration. Nous n’avons aucun doute que l’amour circule dans l’air pour le chanteur!

Donc quel que soit le ex partenaire consentie par les réseaux sociaux, la température a atteint son maximum en ne laissant pas passer cette date en partageant quelques instants avec leurs fans.

