Lupita Nyong’o accusée d’être impolie envers les fans lors de la soirée de libération de “Black Panther”

L’actrice primée aux Oscars pourrait-elle être un snob hollywoodien dans la vraie vie?



La célèbre actrice Lupita Nyong’o était une vision absolue aux Critic’s Choice Awards 2020 hier soir, en même temps que la belle Zendaya, mais un compte rendu de fan de rencontrer le thespian américain pourrait dévoiler un aspect différent de sa personnalité parfaite.

Comme le rapporte News18, la situation s’est produite dans le courant de 2018 lors d’une soirée de libération anticipée pour Black Panther. Lors d’un fil d’interaction entre fans viraux sur Twitter il y a quelques jours, qui a interrogé les gens sur leur interaction en personne la plus gênante avec une célébrité, un utilisateur a écrit qu’il avait été complètement exclu par Lupita après que le fan lui ait dit combien il appréciait son travail et étonnance générale. Non seulement elle aurait été ignorée, mais Nyong’o a également effectué un véritable roulement des yeux. D’autres fans ont ensuite lancé leurs propres histoires, ce qui n’a pas fait grand-chose pour montrer la réputation du destinataire de la “Meilleure actrice dans un second rôle” sous un meilleur jour.

Espérons que tout cela n’était qu’un malentendu, ou que les fans ont attrapé Lupita un seul trop mauvais jour. Jetez un œil aux tweets ci-dessous:

.