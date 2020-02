L’usine avance ses nouveaux projets et analyse sa dernière saison

S’il y a une usine de divertissement qui a gagné une place bien méritée sur le marché audiovisuel espagnol et portugais, c’est Shine Iberia. Le producteur a été en charge d’innombrables formats de télévision télévisée depuis 2012. Des espaces tels que ‘MasterChef’, ‘Masters of couture’ et ‘Me slips’ dans notre pays et ‘The Voice’, ‘MasterChef Portugal’, ‘D’ Improviso ‘ou’ Sabe ou Não Sabe ‘au Portugal sont quelques-unes des productions que l’usine a reprises. Maintenant, après une très bonne année 2019 pleine de travail, Il a voulu faire le point sur la saison pour avancer aussi les clés de ce qui s’en vient en 2020.

Macarena Rey, PDG de Shine Iberia

L’ADN de Shine: famille et formats blancs

Macarena Rey, PDG de l’usine, a joué dans une réunion avec les médias en présence de FormulaTV et dans laquelle la stratégie de travail de Shine Iberia a été analysée et les formats qui ont été produits jusqu’à présent ont été évalués. King voulait préciser que “L’ADN de Shine Iberia est le talent, la créativité et des formats familiers et blancs qui nous distinguent des autres” et a avoué que de toute évidence, son rêve en tant que productrice est de “trouver un format comme” Votre visage me sonne “qui nous aide à générer des revenus indéfiniment.” Le conseil a pris la poitrine de 30 productions que la société de production a reprises dans le dernier exercice télévisé.

Entrée dans le monde de la fiction

Dans cette nouvelle étape qui commence maintenant, Shine Iberia entre également dans le domaine de la fiction. Un genre dans lequel le producteur a à peine travaillé, à l’exception de «Prim, le meurtre de Turkish Street». La raison? Macarena Rey explique que “Le divertissement nous a mangé, nous devons consacrer beaucoup de temps à la fiction et nous ne l’avons pas eu et ni patience (…) maintenant que le divertissement est consolidé, il était temps d’y aller. “Il le fera avec un biopic de l’artiste Miguel Bosé et d’autres projets qui sont développés en parallèle et de ceux qui ne savent encore absolument rien.

Miguel Bosé

L’arrivée des plateformes

Rey a expliqué qu’aujourd’hui “Nous travaillons déjà avec certaines plateformes”, parmi lesquels ne figure pas pour l’instant HBO Espagne, qui a préféré ne pas entrer dans le divertissement télévisuel, se concentrant simplement sur la fiction. Le PDG est convaincu qu ‘«il y a un écart des producteurs dans les plateformes, tous vont vouloir y entrer». Avec eux, ils travailleront, ce qui ne semble pas se produire avec Mediaset Espagne, une décision prise par le groupe de communication lui-même. “Quand ils le voudront, nous travaillerons”, a expliqué Rey à ce sujet..

Portugal: le laboratoire de télévision

Macarena Rey voulait également expliquer à quoi ressemble le paysage audiovisuel au Portugal, le pays où la société de production travaille également. “Nous considérons le Portugal comme faisant partie de l’Espagne (…) nous l’utilisons pour tester des formats et les apporter ici, et vice versa. Au Portugal, nous avons également le catalogue Talpa exclusivement et en parallèle, nous achetons des formats à des tiers “, a déclaré le PDG de l’usine, avouant que dans ce pays” ils sont plus risqués “. La raison? Il existe une manière très différente de programmer le divertissement dans prime time: “Ils diffusent des divertissements aux heures de grande écoute les samedis et dimanches (…) Des bandes hebdomadaires de feuilletons sont diffusées pendant la semaine. Les programmes durent moins, ont généralement plusieurs saisons, leur donnent du repos et reprennent des années plus tard (…) C’est pourquoi je me fais concurrence 75% des fois“.

Juges de «MasterChef»

Avec plus de désir pour «MasterChef»

Le conseil d’administration voulait également faire le point sur le résultat de ses programmes au cours de la dernière saison. En ce qui concerne «MasterChef», un programme qui, comme il l’avoue “Il a coûté cher à vendre à TVE”Il a expliqué qu ‘”il a obtenu 29 000 entrées pour le casting de sa nouvelle édition, constituant le record de toute son histoire”. Sur ce pouvoir de convocation, Rey estime qu’il est dû “à la vérité qui se cache derrière, c’est un format qui véhicule la réalité”. Le PDG de Shine Iberia a également expliqué qu’à la fin du concours, les participants ont une personne de la société de production qui les aide à trouver un emploi. Pour lui présumer que 95% des participants de la dernière édition travaillent aujourd’hui dans la cuisine.

Fiers des «maîtres de la couture»

Aujourd’hui, l’usine prépare déjà la cinquième édition de «MasterChef Celebrity», qui, au fur et à mesure de son évolution, mettra en vedette “Toutes sortes de profils … des entrepreneurs, aux gens de la télévision et aux gens qui n’ont pas été à la télévision”. Parallèlement à cette production et aux enregistrements de ‘MasterChef 8’, ‘Masters of sewing’ est diffusé, un espace dont Rey est particulièrement fier. “Pour moi, c’est un miracle (…) d’être en première heure de couture et de concurrencer les grands formats et les séries”, a-t-il expliqué, se montrant heureux de “soutenir une industrie qui en a besoin (…) et qui n’avait pas encore eu cette visibilité”. Rey est très satisfait du public atteint car il comprend qu’il ne peut pas égaler ‘MasterChef’ “parce que la cuisine n’est pas la même chose que la couture”, mais malgré cela, il pense qu ‘”ils sont très bons”. De plus, il souligne la grande évolution que les juges ont connue: “María et Palomo ont beaucoup grandi … maintenant, tout leur vient naturellement”.

«J’adore l’Espagne», la nouvelle aventure de TVE

Un autre format dont Rey était particulièrement fier était «Prodigies», un espace qu’il définit comme «un petit bijou» et qui “Il nous a fallu cinq ans pour vendre … Je l’ai présenté à tous les réalisateurs de télévision”. On estime que ce «creux sur la musique classique et les arts du spectacle aux heures de grande écoute de la télévision publique» était nécessaire. Une philosophie qui sera également reproduite dans «J’adore l’Espagne», adaptation d’un format international réussi dans lequel deux équipes de des visages connus participeront à différents tests liés à la culture du pays. “Il a été produit pour 38 pays, est familier, a de l’humour et est un pur divertissement”, a déclaré Rey, qui a déclaré que dans notre pays ça ne s’appellera pas “J’aime l’Espagne” ou “J’aime l’Espagne” “pour ne pas tomber amoureux d’autres choses”. L’espace sera diffusé en 2020 sur TVE et Rey a confirmé qu’il avait déjà sélectionné le présentateur.

«Ça me glisse»

Avec Atresmedia: De «Me glisse» autour de «Masters of Reform»

Comme on pouvait s’y attendre, les espaces d’usines que nous verrons également en 2020 à Atresmedia sont ‘Me slips’ et ‘Improvising’, tous deux présentés par Arturo Valls et stockés depuis plusieurs mois maintenant. Rey était particulièrement fier du premier, qui estime que “C’est déjà l’une des marques les plus cohérentes d’Antena 3 (…) c’est une formule familière et divertissante (…) tous les grands comédiens veulent venir au programme. “Parallèlement, la PDG de Shine Iberia a réaffirmé son intention de continuer à miser sur “Maîtres de la réforme” dans Antena 3. “Chez Atresmedia, nous croyons en la décoration (…) nous redéfinissons le format, le simplifiant, nous ne savons pas si avec l’anonymat”, A expliqué Rey, ajoutant que dans cette nouvelle édition, si elle est finalement produite, l’idée est qu’elle est “plus dédiée au design d’intérieur qu’à la réforme”. Finalement, Rey était désolé pour le fait que le groupe n’ait pas encore sorti ‘The Island’, puisqu’il considère que “l’édition des femmes était bien meilleure que celle des hommes (…) l’idée était de le faire en parallèle pour que la différence se voie”.

