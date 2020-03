L’utilisateur de Tik Tok lèche un bain d’avion dans le nouveau «défi coronavirus». La renommée ne peut pas valoir plus que votre vie

Jouer avec la vie des autres en échange d’une gloire momentanée

La recherche de la célébrité sur les réseaux sociaux est une recherche de moyens créatifs pour se faire remarquer. Nous connaissons tous l’effort en cours sur toute la planète pour empêcher la propagation du coronavirus COVID-19 et ce qui rend impossible de justifier des actions qui conduisent au contraire.

L’utilisateur de Tik Tok, Ava Luise, est une personne qui n’y a pas pensé et a décidé de lécher une salle de bain d’un avion où elle voyageait en pensant que cela lui apporterait de nombreuses visites.

Dans sa vidéo, il fait référence à la maladie qui est de plus en plus présente dans le monde. Il a décidé d’appeler sa vidéo «Coronavirus Challenge» qui a également invité plus de personnes à le faire.

Il est peu probable que lécher le siège des toilettes propage le coronavirus, mais non sans contracter un autre germe ou une autre maladie.

La chanson «Corona Time» qui fait référence au coronavirus joue en arrière-plan de la vidéo. Cette chanson est utilisée pour que les utilisateurs partagent leurs méthodes de prévention ou de coexistence pendant les quarantaines, mais Ava a décidé de l’utiliser à d’autres fins.

Son idée de devenir virale a fonctionné, mais pas comme elle s’y attendait, car malgré plus de 325 000 visites, toutes n’ont pas été des réponses positives. Certains utilisateurs ont affirmé qu’il n’était pas seulement à risque de le contracter sans propager le virus.

Malgré le rejet, sa réponse ne fut pas meilleure. Il a assuré que si Internet le submergeait, il s’en fichait car elle est “blonde, millionnaire et maigre” selon ses propos.

Étant si pleine de privilèges, elle ne lui fait pas voir qu’il n’est pas immunisé contre la maladie non plus. Et en plus d’être un acte contraire à la lutte que mènent des milliers de médecins à travers le monde.

“Les gens aimeront tout. Il ne définit ni vous ni votre valeur. Ne vous mettez pas ou ne mettez pas d’autres personnes en danger par l’attention d’étrangers. Aimez-vous », a cité l’un des tweets les plus percutants du fil de sa publication.

Espérons simplement que ces actes ne soient pas reproduits dans d’autres formats, car ce n’est pas quelque chose qui mérite d’être imité par quiconque. La renommée n’est pas si importante quand il s’agit de vies humaines.

