L’utilisateur recrée le prochain «fantôme de Tsushima» dans «Dreams»

Un utilisateur de Media Molecule Rêves a décidé de ne plus attendre Sucker Punch Productions » Fantôme de Tsushimaet a plutôt créé sa propre version. L’utilisateur @JRPyznar a révélé son travail sur Twitter, qui est basé sur une partie de la bande-annonce originale du gameplay de Ghost of Tsushima.

Encore plus impressionnant, le même utilisateur répertorie plusieurs projets sur sa page Dreams en utilisant son travail réalisé dans cet hommage à Ghost of Tsushima.

Gardez à l’esprit que, comme Cyberpunk 2077 démake, le Espace mort remake ou la réinvention de scènes d’horreur classiques dans Dreams, il faut beaucoup de travail pour sculpter et animer ces séquences. Mais avec tout cela, le gain en vaut vraiment la peine.

Ghost of Tsushima devrait sortir exclusivement sur PS4 un peu plus tard cette année.

Ghost of Tsushima made in Dreams sur PS4 #MadeInDreams #GhostOfTsushima # PS4share @Playstationbrah pic.twitter.com/Qdw56xh45P

– iamtylerdurden1 DREAMS PS4 (@JRPyznar) 20 février 2020