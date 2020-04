L’utilisation de masques buccaux dans les espaces publics du CDMX est déjà obligatoire

À partir d’aujourd’hui, l’utilisation de masques à Mexico est obligatoire pour empêcher la propagation de Covid-19, comme l’a annoncé la chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum, lors d’une conférence de presse. À l’heure actuelle, le Mexique est dans la phase 3 de la pandémie, ce qui signifie que la courbe de contagion est en augmentation… en attendant le plus grand nombre de cas enregistrés le mois prochain.

Le CDMX et les États du Mexique sont l’une des entités qui ont le pourcentage le plus élevé d’infections. Au total, les deux sites représentent 43% des cas accumulés. Et compte tenu des circonstances actuelles, c’est pourquoi Sheinbaum a annoncé que l’utilisation de masques buccaux sera obligatoire dans la capitale, comme cela s’est déjà produit dans d’autres États du pays tels que Sonora, Tamaulipas, Coahuila et Nuevo León, qui ont pris les mesures il y a des semaines.

“Il y a beaucoup de gens qui, comme nous le savons, peuvent être infectés par ce virus et qui sont asymptomatiques, il est donc important d’utiliser le masque facial”Sheinbaum a déclaré dans son rapport.

Bien que le sous-secrétaire à la Santé lui-même, Hugo López-Gatell a expliqué que l’utilisation de masques faciaux génère “un faux sentiment de sécurité”, alors qu’il ne suffit pas de se protéger avec un masque pour éviter de nouvelles infections. Il a lui-même expliqué que les gens ne devraient pas oublier qu’il existe d’autres formes de contagion, comme toucher constamment leur visage. “L’appel est de ne pas gaspiller à les utiliser inutilement”, a expliqué López-Gatell le 3 avril. Cependant, Sheinbaum a mentionné l’existence d’études scientifiques qui démontrent l’efficacité des protège-dents pour prévenir la saturation dans les hôpitaux.

Les citoyens doivent se rappeler que l’utilisation de masques faciaux doit être accompagnée d’autres mesures de sécurité, telles que le lavage constant des mains ou le maintien d’une distance saine.

Sheinbaum a assuré que les personnes qui ne se conformeront pas aux recommandations ne seront pas pénalisées.

