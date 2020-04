L’utilisation magistrale de la tension subtile et des détails inflexibles dans «L’invitation» de Karyn Kusama

Avec le succès de The Invisible Man de cette année, il semble que les monstres universels soient de retour dans nos vies. Peu de temps après les critiques élogieuses de The Invisible Man, la nouvelle est apparue qu’une nouvelle version de l’emblématique Dracula serait publiée à l’avenir. Assumer le rôle de réalisateur de ce nouveau Dracula n’est autre que Karyn Kusama.

Je ne sais pas pour vous, mais dès que j’ai entendu que Kusama dirigeait Dracula, mon battage médiatique a monté en flèche. Kusama a eu une carrière brillante en créant des films brillants. Et bien qu’elle ait réalisé plusieurs excellents films, il y en a un qui m’a toujours paru comme un joyau spécial. Bien que non seulement sa contribution majeure à ce jour au genre, L’invitation crée une expérience d’horreur fascinante et incontournable.

Gros tête haute avant de continuer à lire. L’invitation est un film qu’il vaut mieux ignorer. Je ne saurais trop insister sur ce point: si vous ne l’avez pas encore vu, allez le vérifier sur Netflix avant de continuer à lire.

Sinon, sachez que cet article contient spoilers lourds.

Au début du film, nous rencontrons Will (Logan Marshall-Green) et Kira (Emayatzy Corinealdi) se rendre au domicile de l’ex-femme de l’ancien. Nous savons peu de choses sur ce voyage; ce que nous savons, c’est qu’une invitation a été envoyée au couple pour qu’il se réunisse avec des amis de Will qu’il n’a pas vus depuis longtemps. Entrant dans la maison, Will apparaît sur le bord. Ses amis sont cependant ravis de le voir. Il voit ensuite son ex-femme Eden (Tammy Blanchard); Cela fait longtemps que Will ne l’a pas vue, et tout en se sentant distant, il l’embrasse dans leurs retrouvailles. Jusqu’à présent, l’Invitation n’a donné aucune indication sur la direction que pourrait prendre l’intrigue. On pourrait certainement supposer que quelque chose aura lieu lors de cette réunion; mais quant à ce qu’est ce quelque chose, qui sait.

Cela dit, une note d’observation intéressante est la psyché de Will. Quelque chose lui va clairement, surtout compte tenu de sa distance par rapport aux autres et des flashbacks aléatoires d’un petit enfant dans la maison d’Eden. Il y a aussi un autre flash-back qui montre un Eden désemparé essayant de se faire du mal. Mais l’Eden à l’heure actuelle semble très éloigné de cet état mental. Elle agit d’une manière qui coule librement (bien qu’elle affiche un moment d’agression maladroit).

Le public apprend finalement que Will et Eden ont perdu un fils en raison d’un accident anormal. Les deux sont entrés dans un horrible état de deuil, se séparant et se séparant à cause de la douleur. Bien que le film de Kusama fonctionne comme une excellente expérience de suspense, elle en fait également une puissante exploration du chagrin. En traduisant le superbe détail du script, écrit par Phil Hay et Matt Manfredi, Kusama présente un récit qui vibre d’émotion et d’anxiété inconfortables.

Examiner les actions d’Eden et de son nouveau mari David (Michiel Huisman), Will note l’atmosphère étrange, comme les barreaux des fenêtres et la façon dont David verrouille la porte d’entrée. En plus de cela, David a invité deux autres personnes à rejoindre le parti; il y a la Sadie nerveuse (Lindsay Burdge), ainsi que le Pruitt inconfortablement silencieux (John Carroll Lynch). Parmi le groupe d’amis qui se connaissent depuis si longtemps, les deux se sentent complètement à leur place. Alors que Will reprend ces détails étranges, le public l’est également. La capture intéressante, cependant, est de savoir comment Kusama joue avec la perception et l’atmosphère.

Kusama offre des moments brillants qui respirent le malaise (que ce soit à travers ce qui se passe lors de la réunion ou offrant un regard dans la tête de Will). Il y a une scène de cuisine au début où nous voyons Will gober un verre d’eau (réfléchissant à ce flashback d’Eden se faisant du mal). La scène est intense dans son action physique, la partition alimentant l’hostilité du moment. Nous sautons d’avant en arrière du flash-back à Will qui regarde dans l’espace. Ensuite, le score s’arrête et nous obtenons un coup de lèvres douces dans l’oreille de Will qui l’appelle. Nous avons ensuite coupé à Eden debout derrière Will, Kusama nous faisant sortir du flashback si soudainement qu’il nous dérange. C’est le type de tension que l’Invitation utilise pour se mettre sous la peau du public. Des détails subtils s’accumulent pour donner l’impression que quelque chose ne va pas avec cette image. Puis, dans un moment qui se présente avec tant de désinvolture, nous découvrons que Sadie, Pruitt, David et Eden sont dans un culte. Ce culte est appelé «L’invitation».

Le culte se masque comme une communauté hippie qui s’efforce de laisser tomber des questions telles que le chagrin. David montre au groupe une vidéo sur le culte (attention, il ne l’appelle pas ainsi), avec cette vidéo montrant la mort d’une femme. Cette vidéo, accompagnée d’une poussée maladroite de la part de David, commence à déranger certains des invités. Cela dit, ils finissent par passer à autre chose et profiter de leur nuit.

Les sectes ont tendance à fonctionner d’une manière qui lave le cerveau des gens pour rejoindre leur collectif. Ils peuvent essayer de vendre l’attrait de trouver la paix et l’amour, mais ils ont également tendance à cibler les personnes qui souffrent beaucoup (un exemple étant ceux qui peuvent être en deuil). Il ne faut pas grand-chose pour reconnaître que Will souffre toujours de la perte de son fils; Eden, en revanche, semble s’être presque retirée des émotions entourant la mort de son enfant.

Une fois leur passé culte révélé, Will devient plus prudent avec David, Pruitt, Eden et Sadie. Au fur et à mesure que la nuit progresse, il commence à capter des vibrations plus étranges, finissant par s’en prendre à David. La détresse de Will joue un rôle important tout au long de The Invitation; car alors qu’il y a les petites bizarreries qui se produisent autour de lui, lui aussi agit bizarrement. Plusieurs fois, il explique à divers amis comment quelque chose ne va pas dans le rassemblement. Ses amis reconnaissent la gêne qu’il doit ressentir en voyant son ex-femme, mais ils dissipent ses inquiétudes (déclarant qu’il a besoin de se détendre et de profiter du temps). Eden se fait même un devoir d’élever la distance de Will avec Kira, mentionnant qu’il peut être autodestructeur.

À travers cette scène, ainsi que les petits moments avec Will et ses amis, Kusama met en place plusieurs points d’intérêt pour le public. Bien qu’il y ait beaucoup de choses qui se sentent mal avec Eden, David et leurs invités aléatoires, y a-t-il quelque chose de mal avec Will? Pour ajouter à l’inconfort de Will, Kusama établit plusieurs tropes depuis le début, comme l’absence de service cellulaire, la ligne fixe hors service et un ami potentiellement disparu. Ces détails contribuent à accroître à la fois Will et les préoccupations du public quant à ce qui se passe. Dans le même temps, cependant, on a également le sentiment que ces détails peuvent être fortuits.

Pour l’essentiel, c’est seulement Will percevant l’étrangeté de la rencontre. Tout le monde passe un bon moment. Kusama a une façon de jouer avec des ambiances doubles. Elle est capable de nous guider d’un moment frémissant de malaise, à des amis qui plaisantent et rient. Ce contraste constitue un élément significatif de ce qui permet à l’Invitation de jouer avec le spectateur, car il perturbe également la perception des choses par Will. Pour les téléspectateurs familiers avec les types de tropes utilisés par le film, on ne peut s’empêcher de reconnaître à quel point ils rendent la situation délicate. Sont-ils une coïncidence? Ou Will est-il trop paranoïaque?

À quelques reprises tout au long du film, il est expliqué comment l’un des amis ne s’est pas encore présenté à la réunion. Après un certain temps, ses soupçons déjà haut, Will tombe sur un message vocal de l’ami disant qu’il était à la maison plus tôt. Will confronte agressivement David et Eden, leur demandant où est l’ami et appelant toute la chair de poule qui s’est passée. Alors qu’il les réprimande, la sonnette retentit et l’ami se montre.

Se sentant coupable de la façon dont il a agi, Will prend un moment pour entrer dans la chambre de son défunt fils. Il se faufile ensuite dans une étude voisine où il trouve et regarde une vidéo avec le chef du culte (transmettant un message vague et bizarre). De retour dans le groupe d’amis, tout le monde reçoit un verre de vin pour se réjouir. Au cours de cette séquence, Will commence à casser les verres des mains de tout le monde, avec un seul ami ayant bu dans son verre.

Will affronte une fois de plus David, Sadie attaquant la première et Will la poussant dans un meuble à proximité. Alors qu’elle saigne de la tête, le public est amené à croire que Will réagit de nouveau de manière excessive; c’est-à-dire jusqu’à ce que nous voyions que l’ami qui a bu le vin est mort. En fin de compte, le public voit que leurs inquiétudes et celles de Will étaient justifiées. La communauté à laquelle Eden et David appartiennent est celle d’un culte de la mort.

Menant jusqu’à sa scène finale, Kusama présente magistralement un film brillant qui dérange l’esprit du spectateur. Ses qualités de réalisatrice et sa maîtrise du scénario permettent un récit qui monte à un rythme constant de tension. Sa capacité à retirer le tapis de sous nous et à créer une atmosphère de malaise énorme est tout simplement incroyable.

L’invitation est un joyau incroyable du cinéma d’horreur – qui mérite absolument d’être regardé et respecté. C’est un formidable témoignage du talent artistique de Karyn Kusama.

Et je suis plus qu’excité de voir sa vision de Dracula.