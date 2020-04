L’utilisation par Bagman de «I Got The…» de Labi Siffre gagne les éloges des fans surpris – HITC

Le dernier épisode de Better Call Saul a été salué par les fans grâce à un choix de musique surprenant.

Au début, Better Call Saul était simplement un pré-spin-off du très célèbre Breaking Bad.

Mais comme le spectacle a continué, beaucoup ont suggéré que Better Call Saul surpasse même son prédécesseur.

La saison 5 nouvellement publiée montre parfaitement que les enjeux augmentent de plus en plus à mesure que Jimmy McGill (alias Saul Goodman) s’implique de plus en plus dans le monde de l’argent de la drogue et des cartels.

L’épisode le plus récent à arriver, Bagman, est le huitième de la nouvelle saison et en plus d’être l’un des meilleurs de la série jusqu’à présent, la musique utilisée dans l’épisode a fait parler les fans.

Better Call Saul saison 5: Bagman

Après avoir vu Jimmy défendre Lalo Salamanque dans JMM, il lui reste maintenant la tâche peu enviable de collecter 7 millions de dollars auprès des contacts du cartel de Lalo.

Cependant, après que Jimmy ait pris livraison de deux énormes sacs d’argent des jumeaux de Salamanque, il est attaqué par un cartel rival.

Heureusement, Mike – l’ange gardien qu’il est – surveillait la situation et sauve Jimmy des membres du cartel.

Malheureusement, leurs deux voitures sont endommagées et ils se retrouvent à marcher dans le désert à pied avec une quantité d’eau très limitée.

La musique à Bagman

Vers la fin des 38 minutes, juste au moment où Jimmy est sur le point de fuir, Mike lui demande de ne pas la gaspiller, car ils n’auront pas assez d’eau dans le désert.

Alors que Jimmy réalise ce qu’il veut dire, une chanson commence à jouer.

La chanson qui joue ressemble énormément à My Name Is par Eminem au début, mais, dans le vrai style de Vince Gilligan, la chanson s’avère être quelque chose de tout à fait différent.

Après quelques secondes, la chanson qui joue peut être reconnue comme I Got The… par l’auteur-compositeur-interprète britannique Labi Siffre.

La raison de la confusion est que le morceau d’Eminem présente un extrait entendu dans I Got The… de Labi Siffre juste après la marque de deux minutes dans la vidéo ci-dessous.

Les fans réagissent au choix inattendu de la chanson

Il est sûr de dire que le choix de la chanson dans Better Call Saul a impressionné et confondu les fans dans une égale mesure et que les fans se sont tournés vers les médias sociaux pour discuter du choix de la chanson.

Un fan sur Twitter a écrit: «J’étais comme« Jouent-ils #Eminem? Nooo Vince Gilligan est bien plus hipster que ça! – Je ne me trompais pas! “

Un autre a ajouté: «Qui d’autre a cru écouter« My Name Is »d’Eminem dans #BetterCallSaul hier soir, mais a ensuite été agréablement surpris quand c’est la chanson qu’il a échantillonnée,« I Got The… »de Labi Siffre? “

Better Call Saul continue sur Netflix ici au Royaume-Uni le mardi jusqu’à l’arrivée de la finale de la saison 5 le 21 avril.

