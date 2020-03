Lutter pour le contrôle face à un traumatisme dans «Swallow»

Être un plaisir pour les gens est épuisant. Vous êtes constamment inquiet de la façon dont quelqu’un pense ou ressent; vous essayez de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour vous assurer qu’ils sont heureux, et vous paniquez absolument à l’idée que quelqu’un soit bouleversé. Peu importe ce qui les contrarie; s’ils sont contrariés, cela ressemble à un échec. Le plaisir des gens est souvent un effet du traumatisme, car vous avez été programmé pour vous attendre à être la cause du malheur de quelqu’un. Peu importe à qui vous parlez ou qui est dans votre vie, ce traumatisme vous suit dans chaque interaction. C’est la vie de Hunter en Carlo Mirabella-Davis» Avaler.

En hirondelle, Haley Bennet joue Hunter, une femme au foyer qui s’est mariée dans une famille extrêmement riche. Cette richesse s’accompagne d’un certain nombre d’attentes et de normes, allant de la longueur de ses cheveux à la façon dont elle s’habille jusqu’à la façon dont elle obtient des services de santé mentale. C’est une belle marionnette blonde à qui l’on rappelle constamment que sans lui et son argent, elle n’est rien. Elle n’a pas de talents, elle n’a pas de richesse, elle doit donc se conformer à toutes les commandes ou risquer de se retrouver dans la rue.

Alors, Hunter lit des livres d’entraide et fait tout ce qu’elle peut pour trouver du réconfort dans sa nouvelle vie. L’un de ces mécanismes d’adaptation consiste à avaler des objets comme des billes, des punaises et des piles. L’acte d’avaler ces objets est quelque chose qu’elle fait pour elle-même; personne d’autre ne lui dit de le faire. C’est un petit régal, ou du moins pense-t-elle, quelque chose qu’elle peut faire sans son mari, Richie (Austin Stowell), la connaissance ou la police. Ce petit acte est celui de la rébellion, une prise de contrôle qui glisse constamment du bout de ses doigts.

Cependant, l’illusion de contrôle commence à disparaître lorsqu’elle découvre qu’elle est enceinte. Bien sûr, sa grossesse est célébrée par son mari alors qu’il s’exclame «nous sommes enceintes» et voit cela comme une autre chose qu’il peut faire sur lui-même, ainsi que sur sa famille. Mais, comme on le voit dans des films comme Rosemary’s Baby, la grossesse est souvent utilisée comme une exploitation du corps féminin. Les femmes deviennent un navire pour l’enfant d’un homme et, espérons-le, héritier. Elle n’est qu’un corps pour transporter la précieuse cargaison, quelque chose qui n’est protégé et entretenu que par nécessité jusqu’à la naissance du bébé. Dans Rosemary’s Baby, le bébé était le fils littéral de Satan. Dans Swallow, le bébé est plus symboliquement le rejeton d’une famille maléfique, mais il représente toujours l’emprise de sa famille sur la vie de Hunter.

Lorsque Richie découvre l’appétit de Hunter pour les produits non comestibles, des mesures drastiques doivent être prises. Son enfant doit être protégé et il fera tout pour assurer sa sécurité. Ne vous méprenez pas, toute aide apportée à Hunter ne sert qu’à aider le bébé. Elle reçoit des médicaments, reçoit un gardien – contre son gré – et est emmenée à contrecœur en thérapie. Pour lui, la thérapie est hors de son contrôle et un endroit où il ne peut pas lui dicter chaque pensée. C’est un lieu pour elle de s’exprimer librement et cela le terrifie.

Pourtant, grâce à la thérapie, quelque chose de beaucoup plus profond et traumatisant est révélé: Hunter a été conçue lorsque sa mère a été violée. Elle explique gaiement l’histoire à son thérapeute, expliquant en détail qui est son père, comment il a violé sa mère et combien de temps il est resté en prison. Tout en expliquant cela, elle continue également de minimiser l’effet que de telles informations ont eu sur sa vie. Pourtant, Hunter a offert une explication de ses actions et peut être mieux comprise; ce n’était pas seulement un événement qui s’est produit et qui n’a pas façonné qui elle était. Son existence entière a été marquée par un seul acte de violence horrible, et elle veut éviter ce fait autant que possible.

Bien que sa mère ne soit pas montrée dans le film, Hunter essaie d’expliquer rapidement à quel point elle était heureuse avec sa mère, son beau-père et ses nouvelles sœurs. Mais à travers ce placage étincelant d’une famille parfaite, Hunter révèle lentement à quel point elle était isolée de sa famille. En grandissant, Hunter ne voulait rien de plus que sa mère pour l’aimer, quelle que soit sa conception. Elle a passé sa vie à essayer de rendre les gens heureux et de les faire l’aimer malgré tout le reste. Elle est un plaisir chronique pour les gens en raison de sa propre négligence en tant qu’enfant, et cela se reflète dans ses relations amoureuses

Mais alors que Hunter repousse les couches de son traumatisme, elle commence à reconnaître les cycles de maltraitance qu’elle a été coincée dans toute sa vie. Pendant si longtemps, elle s’est attachée à rendre les autres heureux au lieu d’elle-même. Avaler était la seule chose qui la rendait heureuse. Maintenant, elle cherche plus qu’un marbre clandestin; elle cherche la libération.

La libération pour Hunter se présente sous la forme d’un avortement, fait avec la déglutition symbolique d’une pilule. Hunter a avalé des objets pour exercer un contrôle, et cette dernière scène de déglutition est l’acte ultime d’autonomie corporelle et de rébellion. L’avortement, dans Swallow, est finalement un acte d’autonomisation, qui a libéré Hunter. Son avortement la libère également du cycle de maltraitance perpétué par sa propre mère. Alors que Hunter a été conçue dans le viol et que son enfant a été conçu sans doute de manière consensuelle, l’enfant représente toujours une vie où elle ne peut jamais être elle-même. C’est un enfant qui représente la culpabilité et le regret, et elle ne veut pas qu’un autre enfant connaisse une vie de ressentiment. De plus, le bébé, s’il était né, aurait été une monnaie d’échange, un capital utilisé par son mari pour dicter ses actions. Hunter prend le contrôle de son propre récit par l’avortement, faisant ce que sa mère n’a pas fait.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un film centré sur la politique de l’avortement, il montre l’avortement comme un moyen d’autonomisation et un moyen d’exercer un contrôle sur son corps. L’avortement est l’acte ultime de contrôle de Hunter, de se soustraire à l’abus. Cela marque son début vers une vie où elle fait ce qui la rend heureuse. Swallow est le voyage douloureux de Hunter vers cette réalisation, ainsi qu’une rumination sur la difficulté de parvenir à une telle réalisation. Le corps féminin est si souvent un champ de bataille, et Hunter a trouvé un moyen de gagner sa guerre.

Swallow est désormais disponible en VOD.