Lydia Lozano, isolée à la maison grâce à la prévention des coronavirus

La maladie à coronavirus sévit dans la population espagnole, et les travailleurs de la télévision ne le sont pas moins. C’est pourquoi de nombreux tournages de programmes et de séries télévisées ont été annulés, ou du moins, ont été touchés par la maladie, comme dans le cas de «Save me» cet après-midi.

Lydia Lozano, isolée par le coronavirus

Après quelques jours au cours desquels l’émission a été diffusée sans public présent sur le plateau, l’une des collaboratrices qui ont dû rester à la maison à cause de la pandémie: Lydia Lozano. La Madrilène s’est connectée en direct avec le programme depuis son domicile pour expliquer ce qui s’est passé.

Lydia explique son cas dans “Save me”

Selon le journaliste, “ce n’était pas mon travail de travailler mercredi et jeudi, et en raison d’une situation avec ma mère, Mercredi, j’ai commencé à tousser et à tousser. Ma mère est venue d’un hôpital et j’ai commencé à tousser et à avoir du mucus, et comme j’étais avec une personne âgée à risque, j’ai décidé de partir. “

Lydia Lozano a suivi son histoire, déclarant que “Le lendemain, j’ai appelé le centre de santé et ils m’ont passé avec une infirmière qui m’a demandé quels étaient mes symptômes. Il m’a demandé si j’avais de la fièvre et je ne l’avais pas, mais il semble qu’ils aient changé le protocole et ce n’est pas si important. “

Enfin, le collaborateur a déclaré que “Je pense que c’était une crise d’allergie, et avec les antihistaminiques, j’étais beaucoup mieux, mais par protocole, ils m’ont demandé de rester à la maison. Aujourd’hui, c’était mon tour de travailler, mais une infirmière m’a appelé et m’a dit de rester à la maison, car lorsque vous sortez à la télévision toussant et avec des mouchoirs, vous pouvez effrayer vos collègues, et plus encore si nous disons aux gens de rester maison”.

