Lydia Lozano s’effondre en larmes après les accusations de José María Franco, exchadofer: “Il me semble un scélérat”

Le drame et l’intégrité professionnelle de Lydia Lozano continuent de s’étendre jour après jour. La journaliste a foiré les informations qu’elle a reçues d’une source anonyme sur un contact présumé entre Rocío Flores et sa mère, Rocío Carrasco. Quelque chose qui a remis en question sa carrière professionnelle et a amené de nombreux collègues à commencer à la critiquer. Enfin, le collaborateur de «Sálvame» s’est excusé et a révélé que la personne qui lui avait communiqué ces informations était José María Franco, ex-conducteur de Carrasco.

Pendant plusieurs jours, Lydia Lozano a été isolée dans sa maison après avoir commencé à avoir beaucoup de toux et de mucus. Par protocole contre le coronavirus, il a préféré rester chez lui.

Malgré cela, la collaboratrice reste en contact par vidéoconférence avec ses collègues de «Save me» et dans le programme du 18 mars, elle a eu une forte rencontre avec José María Franco. Le journaliste lui manque et l’a blâmé pour tout ce que ces “fausses” informations qu’il lui a données sur Carrasco a causé et qu’il ne reconnaît toujours pas: “Je pense toujours pourquoi il m’a fait du mal, je ne le comprends pas et encore plus, étant confiné À la maison, je ne peux pas lui parler face à face … Il me semble que je suis devenu une mauvaise personne. Il continue de dire que c’est vrai et comme je ne peux pas le prouver, me semble un scélérat“

L’espace présenté par Jorge Javier Vázquez a préparé un lien entre la journaliste et sa source, qui s’est défendue contre les attaques de Lozano: “Le jour où il a demandé pardon, il m’a appelé et m’a dit que les informations étaient vraies”, a révélé l’exchofer. qui a une nouvelle fois remis en cause les propos du collaborateur du programme.

Accrochez-vous en larmes

José María Franco a qualifié la journaliste de “fausse” et exploitée contre elle: “Pendant de nombreuses années, je vous ai donné de très bonnes informations et vous me jetez par terre”, a répondu l’homme, “Je me suis comporté avec luxe avec vous!” elle. La réunion a été si tendue que le collaborateur n’a pas pu éviter les larmes en raison de la situation de quarantaine dans laquelle il se trouve. Son mari lui a demandé de raccrocher: “Elle a des hallucinations”, a-t-elle expliqué avant de couper l’appel.

