Lydia Lozano, totalement désespérée après sa nouvelle confrontation avec Antonio Montero dans ‘Save me’

Lydia Lozano traverse une des périodes les plus difficiles de sa vie professionnelle. La journaliste vit quelques jours très compliqués après avoir tenté de révéler que Rocío Flores et sa mère, Rocío Carrasco avaient eu une conversation. Cependant, cette «exclusivité» a fini par être rejetée à la fois par les personnes impliquées et par ses collègues de «Save me». Après avoir insisté à plusieurs reprises sur le fait que la source qui l’avait informé de ce fait ne mentait pas, la Tertullienne a finalement présenté ses excuses aux personnes impliquées car elle avait été trompée.

Lydia Lozano pleure dans ‘Save Me’

Cette erreur a servi d’excuse pour découvrir le journaliste et le responsable n’est ni plus ni moins qu’un de ses compagnons, Antonio Montero: “Vous signez ce que font les autres depuis 15 ans”, ont déclaré les paparazzis dans le programme de «Sauvez-moi» le 16 février, ce que le collaborateur a catégoriquement nié et qui a provoqué une guerre entre les deux.

Tous deux ont voulu prouver leurs arguments avec des preuves matérielles.Par conséquent, dans le programme du 18 février dans “ Save Me ”, Lozano a pris toutes les couvertures et les rapports signés par elle tandis que Montero a montré un enregistrement que seul son compagnon, Gema López, a écouté. . Le journaliste a expliqué que la source des paparazzis définit Lozano comme une personne “fantaisiste et menteuse” qui n’est jamais entrée dans la rue, qui a fait trente interviews, bien qu’il ne connaissait pas les personnages. En outre Il a souligné que le journaliste “ne contraste pas” les informations et qu’il a eu la chance que l’agence le laisse signer aussi ces œuvres.

Son travail, au sol

Fatiguée des critiques et des tentatives infructueuses de prouver sa vérité, Lydia Lozano a jeté ses rapports et ses couvertures sur le sol: “Allez à … Quelle honte!”. La Tertullienne a commencé à pleurer désespérément quand elle a vu que cela ne servait à rien ce qu’elle portait ou argumentait parce que seul ce que Montero avait dit était crédité: “C’est fini, laissez tomber le problème ici. C’est un discrédit total.”.

Carlota Corredera et Antonio Montero regardant Lydia Lozano ramasser son travail sur le terrain

L’ultimatum de Lydia Lozano

Alors que Lozano, agenouillée, ramassait son travail sur le sol, son partenaire continuait d’insister sur le fait qu’elle avait reçu un appel qui remettait en question le travail du journaliste: “Tu es une mauvaise personne. De quoi ai-je besoin pour m’humilier comme ça?”, le Tertullien s’étonna du regard triste de Carlota Corredera et Gema López. Après ce qui s’est passé, la collaboratrice est revenue entre les larmes sur le plateau et a montré son mécontentement au directeur du magazine Telecinco: “Si tu parles de ce sujet demain, je pars. Je ne vais plus supporter cet homme”. Et c’est que Lydia ne comprend pas le tourbillon de discrédit dont elle souffre: “Cela fait de nombreuses années que ce mec veut me jeter par dessus bord.”

Plus de tests Montero

Antonio Montero a insisté pour afficher un message qui demande si Lozano a vraiment fait un reportage sur Isabel Sartorius: “Un photographe me dit qu’elle a écrit le texte mais n’a jamais été là pendant qu’il a été découvert et que le rapport a été fait.” C’est à ce moment que Carlota Corredera a voulu aider son partenaire et c’est pourquoi a appelé les célébrités concernées à témoigner et peut soutenir Lozano.

