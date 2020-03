Lyle Waggoner, acteur de Wonder Woman perd la vie | AP

L’acteur attachant Lyle Waggoner, Qui portait sa belle apparence avec un effet comique sur “The Carol Burnett Show”, a fait équipe avec un super-héros sur “Wonder Woman” et a fait la une du magazine Playgirl, a perdu la vie mardi à l’âge de 84 ans.

Wagoner était dans la lutte contre le cancer, il est parti paisiblement chez lui dans la région de Los Angeles avec sa femme de 60 ans, Sharon, à côté de lui, selon une déclaration de famille.

Un nom familier dans les années 1970, Waggoner est devenu un homme d’affaires prospère. Il a créé une entreprise en coulisses qui propose des remorques personnalisées qui gardent les étoiles à l’aise pendant les pauses de production. Jouant avec son nom de famille, il l’a appelé Star Waggons.

C’est au milieu des années 1960 que Waggoner est apparu dans des films communs comme “Swamp Country” et “The Catalina Caper” et a été finaliste de “Batman” dans la série télévisée qui a finalement joué avec Adam West. Il a ensuite été appelé à auditionner pour l’émission de variétés de Burnett.

L’actrice et comédienne a rappelé qu’elle voulait un présentateur pour l’émission qui pourrait faire plus que présenter les publicités. Il devait aussi être beau, pour qu’elle puisse faire son laid personnage de caneton et être amoureux de lui, et pour qu’il puisse rire.

“Lyle Waggoner est entré”, se souvient-il dans son livre de 2010, “This Time Together”. “Précieux? Oui. Mais beaucoup plus. C’était incroyablement amusant”, écrivit-il alors.

Au fur et à mesure que la série évoluait, a-t-il dit, Waggoner a montré tout aussi biens instincts comiques qui a décroché des rôles et est devenu membre à part entière. Il est resté sur l’émission depuis sa création, en 1967, jusqu’en 1974 (diffusé sur CBS pendant quatre ans).

En chemin, il a fait une sorte d’histoire en 1973 lorsque le jeune magazine Playgirl elle l’a choisi comme sa première page centrale, l’appelant “les trucs dont les fantasmes sont faits, un morceau de tarte au boeuf de 6 pieds 4 pouces”. Le Chicago Tribune a étudié sa pose d3sn4d @ mais discrète derrière un bureau, rapportant qu’il semblait “un peu gêné qu’il était bien connu qu’il était assis nu à son bureau”.

En 1976, Lyle Waggoner a été choisi pour jouer dans “Wonder Woman”, basé sur l’héroïne vénérable de la bande dessinée. Lynda Carter était Wonder Woman, qui venait d’une île perdue où elle était l’une des femmes amazoniennes dotées de super pouvoirs. Le major Steve Trevor (Wagoner) s’est écrasé sur l’île pendant la Seconde Guerre mondiale. Wonder Woman l’a rejoint à son retour aux États-Unis, où il a principalement combattu des agents nazis avec ses pouvoirs secrets tout en se faisant passer pour le secrétaire de Steve.

En 1977, “Wonder Woman” est passé d’ABC à CBS en tant que “Les nouvelles aventures de Wonder Woman” et des années 1940 à l’époque contemporaine, Carter étant le super-héros et Waggoner en tant que Steve Trevor Jr., le fils de son personnage. ci-dessus. La série s’est terminée en 1979 et Waggoner s’est concentré sur sa société de location, avec des emplois intérimaires à côté.

Je cherchais toujours une sauvegarde car je connaissais la série (télévision); ils ne durent pas éternellement. Ils peuvent déchirer votre tapis à tout moment, a-t-il déclaré à un intervieweur de CNBC en 2002.

L’idée lui est venue alors qu’il travaillait sur “Wonder Woman”, lorsqu’un camping-car loué par un particulier lui a été affecté. Lorsque Waggoner a demandé au studio s’ils lui loueraient un camping-car, il en a acheté un et a commencé à le facturer. Cela a abouti à des Star Waggons, qui mesuraient jusqu’à 40 pieds de long, coûtaient jusqu’à 100 000 $ et comprenaient des tapis, des fauteuils en cuir et la télévision par satellite.

Finalement, il en avait des centaines, personnalisées pour répondre aux demandes spéciales. Star Waggons a couvert les miroirs à la demande de Steven Spielberg, Il a changé une salle à manger en une zone de maquillage pour Teri Hatcher et a même changé une bande-annonce dans laquelle Jaclyn Smith avait des “mauvaises vibrations”. Martin Sheen, qui a joué le président dans “The West Wing”, et le vrai président Bill Clinton ont utilisé les deux; Clinton lors d’un voyage en Californie en 1996.

J’avais l’habitude d’aller à la place et de m’asseoir dehors sur une chaise en toile avec un comptoir pliant comme poste de maquillage. Nous avons maintenant ce gadget électronique défilant à huit stations de 40 pieds, huit salles de son surround et des lecteurs de CD, a déclaré Wagoner à l’Associated Press en 1998.

Waggoner a continué à agir occasionnellement, apparaissant dans des émissions de télévision mettant en vedette le vieil ami Burnett et en tant que star invitée dans des émissions telles que “Murder, She Wrote”, “Ellen” et “Love Boat”.

Wagoner, né en avril 1935, laisse dans le deuil son épouse, deux enfants, Jason et Beau, et quatre petits-enfants. Des funérailles doivent avoir lieu à Los Angeles et au Wyoming, a indiqué la famille.