Lyle Wagoner Dead: «Carol Burnett», «Wonder Woman» Star meurt à 84 ans

Le vétéran de la télévision Lyle Waggoner, un acteur clé du Carol Burnett Show, qui a également joué avec Lynda Carter dans Wonder Woman, est décédé à l’âge de 84 ans.

Wagoner est décédé mardi après avoir lutté contre une maladie, selon notre site sœur Deadline. (TMZ a été le premier à rapporter la nouvelle.)

L’acteur a décroché des premiers rôles dans des émissions comme Gunsmoke et Lost in Space – et a même été finaliste pour le rôle de Batman avant de perdre face à Adam West – avant de commencer une série de sept ans sur The Carol Burnett Show de CBS en tant qu’annonceur et interprète. . Après avoir quitté Carol Burnett en 1974, il a endossé le rôle de Steve Trevor en face de Diana Prince de Carter dans Wonder Woman, incarnant Steve Trevor Jr. dans les saisons 2 et 3 après un saut dans le temps.

Wagoner était une vedette invitée fréquente dans les émissions de télévision des années 70 et 80, apparaissant dans Charlie’s Angels, The Love Boat, Happy Days, Mork & Mindy et The Golden Girls. Dans les années 90, il est apparu sur Ellen and That ’70s Show. Son crédit TV final est un spot invité dans la sitcom de Fox The War at Home en 2005.

