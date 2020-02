‘M.A.S.K.’ de Hasbro Chris Bremner, scénariste de Bad Boys For Life

Le prochain M.A.S.K de Hasbro et Paramount: le film Mobile Armored Strike Kommand a ajouté l’écrivain de Bad Boys For Life Chris Bremner pour écrire le script du prochain film.

Le prochain M.A.S.K. Le film a été annoncé pour la première fois en 2015 dans le cadre d’un univers cinématographique partagé entre les différentes propriétés de Hasbro. Cela comprendrait d’autres propriétés Hasbro telles que G.I. Joe, Micronauts et Rom the Space Knight. Le mouvement sur le film a cependant été relativement lent. Pendant un certain temps, il a même été dit que le film allait être annulé, mais cela ne semble pas être le cas.

Le masque. La franchise elle-même est l’une des propriétés les moins connues de Hasbro et a été initialement créée par la société de jouets Kenner. La franchise est centrée sur une organisation connue sous le nom de M.A.S.K. (Mobile Armored Strike Kommand) et ses combats contre une organisation terroriste connue sous le nom de V.E.N.O.M. (Réseau maléfique vicieux de Mayhem). Les dernières nouvelles importantes que nous avons entendues au sujet du M.A.S.K. Le film était que Fate of the Furious et Straight Outta Compton, le réalisateur F.Gary Gray dirigerait le projet en avril 2018. Maintenant, cependant, nous savons que le film a ajouté un nouvel écrivain à son équipe.

Selon un nouveau rapport du Hollywood Reporter, le scribe de Bad Boys For Life Chris Bremner est maintenant prêt à écrire le scénario du prochain M.A.S.K. film. Le film précédent de Chris Bremner, Bad Boys for Life, a été un grand succès auprès du public et des critiques, gagnant plus de 390 millions de dollars dans le monde avec un budget de 90 millions de dollars et a actuellement une cote d’approbation de 77% sur Rotten Tomatoes. Mais, à première vue, Hasbro et Paramount veulent faire entrer l’écrivain Bad Boys For Life dans n’importe quel univers cinématographique qu’ils envisagent.

Que pensez-vous tous de cette nouvelle? Êtes-vous ravi d’apprendre que Hasbro et Paramount avancent sur le M.A.S.K. film? Qu’avez-vous pensé de Bad Boys for Life? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

M.A.S.K .: Mobile Armored Strike Kommand n’a actuellement pas de date de sortie.

Source: The Hollywood Reporter

Trey Griffeth

Amateur de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films! Écrivain de tout ce qui les concerne!