M Huncho dépose “Huncholini The 1st” Ft. Headie One, D-Block Europe et plus

M Huncho est de retour avec sa dernière mixtape, Huncholini The 1st. Le MC masqué a fait des vagues au cours des dernières années, devenant une figure importante de la scène britannique, malgré sa présence mystérieuse. Huncholini Le 1er fait suite à la sortie d’Utopia 2019. Dirigé par les singles “Bando Ballads” et “Thumb”, il a réalisé un projet de treize titres avec des apparitions invitées de Nafe Smallz, D-Block Europe et Headie One.

M Huncho a sûrement une grande année devant lui, surtout après le succès qu’il a vu en 2019. Avec des apparitions sur la bande originale d’OVO Top Boy et la sortie d’Utopia, il se prépare pour de grandes choses à venir.

1. croissance

2. pipi pipi

3. Huncho pour le maire

4.Aigles

5.Head Huncho (avec Headie One)

6.Hit & Miss (Interlude)

7.Tumb (M Huncho et Nafe Smallz)

8.Dishonourable

9.Blow My Cover

10) Faites plaisir (avec D-Block Europe)

11. ballades bando

12. vraies couleurs

13.Attendre que je termine

