Ma charmante épouse venant d’Amazon et de Nicole Kidman – / Film

Nicole KidmanBlossom Films et Amazon Studios sont sur le point de former un syndicat pour Ma charmante femme. Basé sur le roman du même nom de Samantha Downing, l’histoire est décrite comme «Dexter rencontre M. et Mme Smith». On ne sait pas encore si Kidman jouera dans le film en tant que belle épouse titulaire, mais compte tenu de son succès à la télévision ces dernières années, il ne serait pas surprenant que cela se produise.

Deadline a le scoop sur le film My Lovely Wife, décrit comme un «thriller psychologique sombre et comique qui explore les impulsions modernes de la nature humaine». L’histoire suit «Tobias et sa charmante épouse, Millicent, qui semblent mener une vie parfaite à la maison et en famille. Mais ils recèlent un sombre secret: son mari a aidé sa femme avec son penchant pour les meurtres en série. Mais lorsqu’une de leurs victimes est découverte, son mari se rend compte que sa charmante épouse n’est peut-être pas aussi digne de confiance qu’il le pensait. »

Le synopsis officiel du livre est écrit du point de vue de Tobias:

Cela ressemble en fait à une prémisse amusante, tout bien considéré. Amazon et Blossom Films travaillent ensemble sur l’adaptation, et ce n’est pas la première fois qu’ils travaillent ensemble – Amazon et Blossom produisent également une adaptation en série limitée du Janet Y.K. Le roman de Lee The Expatriates. Les deux sociétés ont conclu un premier accord en 2018.

Blossom Films est dirigé par Kidman et Per Saari, et se spécialise dans la production d’histoires féminines, comme Big Little Lies, et la prochaine série HBO The Undoing, dans laquelle Kidman joue. Alors, Kidman sera-t-il la meurtrière Lovely Wife dans l’adaptation? Blossom Films et Amazon ne le disent pas, mais si je devais deviner, je dirais que les chances que cela se produise sont probablement bonnes.

