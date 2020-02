“Ma femme va me gronder”

Soirée des champions et larmes pour Tomás Roncero dans «El Chiringuito de Jugones». Le collaborateur a été découragé au MEGA après la défaite de son Real Madrid (1-2) contre Manchester City et, bien que le retour au stade Etihad soit encore contesté, il n’a pas pu contenir sa tristesse et sa colère face au résultat du match aller, surtout en pensant à son fils.

Tomás Roncero, a fait une mer de larmes dans «El Chiringuito»

“J’aimerais ne pas avoir aimé le football quand j’étais enfant, parce que j’aurais raté 13 Coupes d’Europe mais Je vivrais dans un monde fantastique et regarderais des documentaires ou des films“Il a dit dès qu’il s’est assis. Roncero a rappelé que c’était la première fois que son fils allait au Santiago Bernabéu dans un match de Ligue des Champions et qu’il ne pouvait pas retenir ses larmes.” J’ai passé si heureux mes 90 dindes pour que mon garçon y aille avec un ami. Nous avons fait le chemin que je faisais avec mon père, je voulais qu’il jouisse comme moi la première fois “, a-t-il expliqué.

“Je sais que la vie n’est pas rose et que nous avons plus de Coupes d’Europe que quiconque, mais je voulais juste être heureuse comme moi. J’ai été foutu toute la nuit en pensant à lui, parce que c’est la chose la plus authentique que j’ai dans la vie. Je sais que ma femme me réprimandera demain, mais je m’en fiche“, il a reconnu Josep Pedrerol et le reste ses compagnons.” Le gamin était excité avec son père de voir la mystique de la Coupe d’Europe et de regarder “, se lamentait-il une fois de plus.

Ne perd pas espoir

Malgré la défaite, Villarrubia de los Ojos ne perd pas confiance en son équipe. “J’ai expliqué à mon fils que c’est très compliqué, mais avec le Real Madrid, rien n’est impossible, la même chose se produit une chose magique et nous y gagnons”, a-t-il osé espérer, toujours en regardant les prochains engagements de la Ligue, où la Classique arrive . “Nous rentrons tristement à la maison, mais Je ne vais pas abandonner car ce dimanche arrive le Barça et nous devons quand même gagner“, a-t-il averti en espérant que” les joueurs quittent au moins leur âme “.

