Ma fille, je vais te construire si fort que personne ne pourra te briser.

Malheureusement, nous vivons dans un monde où, malgré les grands efforts qui ont été faits, la réalité est que les femmes sont désavantagées par rapport aux hommes, dans la plupart des situations quotidiennes.

Par conséquent, il est important que nous élevions nos filles fortes, afin qu’elles sachent que rien ni personne ne peut les arrêter.

Si vous avez une petite fille à la maison, dédiez ces mots:

Ma fille, je veux que tu conquises le monde. Je veux vous donner tous les outils et toutes les connaissances nécessaires pour vous sortir de la maison et combattre tout ce qui vient.

Je veux que vous compreniez que le monde rose prendra fin un jour, que je ne pourrai pas toujours vous accompagner, même si je le voulais. Il y aura aussi des moments où vous ressentirez de la peur et vous ne saurez pas quoi faire, mais à la fin de la journée, vous comprendrez qu’il n’est pas toujours en vous de laisser une situation vous briser et vous blesser.

Si c’est le cas, tombez, approchez-vous et pleurez avec moi, je serai là pour vous écouter et vous soutenir; mais essuyez ensuite ces larmes et apprenez de vos erreurs afin d’être plus fort et plus courageux la prochaine fois.

Ne laissez jamais quelqu’un vous dire que vous ne méritez pas ce que vous voulez. Ne les laissez pas emporter la grande personne que vous êtes et rappelez-vous qu’il y a des choses bien plus importantes que la physique. Apprenez à élever vos croyances et vos valeurs et n’oubliez pas que vous êtes beaucoup plus gros que beaucoup ne le croient.

Quand quelqu’un vous dit que «vous ne pouvez pas faire quelque chose», ne soyez pas offensé ou offensé; au contraire, faites-le comme vous le savez et laissez vos actions leur montrer à quel point ils se trompaient.

Si vous comprenez à quel point vous êtes important et fort, personne d’autre ne peut vous nuire ou vous rabaisser. Cependant, permettez-vous de faire des erreurs, car souvent de mauvaises expériences nous apprennent des choses que nous ne savions pas.

Il y aura des gens qui vous chercheront uniquement pour obtenir un avantage de votre part, et cela vous blessera; C’est pourquoi je veux que vous compreniez l’importance de lâcher prise, afin que lorsque quelqu’un s’éloigne de vous, vous ne souffriez pas autant.

N’oubliez pas que même dans les moments difficiles, votre empathie envers les autres et votre grand charisme vous aideront à aller de l’avant. Ne soyez pas rempli de mauvais souvenirs ou de rancunes, car ceux-ci finiront par vous affecter.

Ne les laissez jamais vous manquer de respect, vous humilier, élever la voix ou vouloir vous mettre la main. Montrez-leur que vous n’en avez pas besoin dans votre vie et restez à l’écart.

N’ayez pas peur de rêver grand, si vous avez le sentiment que vous pouvez réaliser ce rêve, vous le réaliserez sûrement. Il vous suffit de croire en vous et de consacrer le temps et les efforts nécessaires pour atteindre vos buts et objectifs.

Aimez-vous, tombez amoureux, connaissez-vous et connaissez votre solitude, sans crainte de ce qu’ils diront. C’est votre vie et celle de personne d’autre. Pour ma part, je vous élèverai si fort que personne ne pourra vous briser.

Enfin, promettez-moi que lorsque tout semble gris, vous vous souviendrez que vous avez beaucoup de gens qui vous aiment et croient en vous. Je serai toujours à bras ouverts pour vous recevoir et vous aimer chaque jour de ma vie.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: