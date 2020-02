“Ma mère est une survivante”

Avec l’ouverture officielle de ‘Survivors 2020’ lors du premier gala du jeudi 20 février, la participation d’Elena Rodríguez, mère d’Adara Molinero, a attiré l’attention des médias sur l’environnement familial du candidat. Un environnement qui comprend son plus jeune fils et le frère d’Adara, Aitor, dont le survivant a parlé au cours de son aventure, compte tenu de la mauvaise relation entre lui et le vainqueur de «GH VIP 7», et qui a parlé pour la première fois devant des caméras de télévision.

Aitor, le frère d’Adara, lors de sa brève rencontre avec un journaliste de ‘Viva la vida’

Étant donné la récente “découverte” d’Elena lors de la défense de sa fille dans la maison de Guadalix de la Sierra, “Viva la vida” a décidé de faire la lumière sur la survivante. Pour ce faire, une équipe a eu l’occasion de discuter avec Aitor, son fils de 24 ans, qui Il a reconnu avoir été “un peu fou” quand Elena l’a informé de son intention de participer à “Survivors”, quelque chose qu’il n’avait même pas imaginé.

“Il me l’a dit un peu tard”, a reconnu Aitor, lors de la brève rencontre avec la presse, avant de déclarer “qu’il est sûr qu’il s’en sortira très bien”. “Elle est une survivante de la vie et l’a toujours montré”, A défendu le fils d’Elena, parlant du candidat, qui a également souligné qu ‘”il est très athlétique”. “Je ne sais pas comment il va le prendre, j’espère bien”, a avoué Aitor, interrogé sur la façon dont sa mère pouvait faire face à la “solitude” ou aux “conditions extrêmes”, après quoi conclut la rencontre en laissant en l’air sa possible participation en tant que défenseur d’Elena. “Je ne sais pas. Nous verrons.”, a répondu le fils du survivant.

“Il n’était pas nécessaire pour moi de retirer cela”

Lors de son séjour au Honduras les premiers jours avant le début de l’aventure, Elena a révélé la grande différence qui existait entre ses deux enfants, ils ont donc tous deux semblé “repousser”. “Je ne sais pas s’ils ont vraiment réalisé la souffrance que j’ai pour cela.”, a concédé le candidat, après avoir fantasmé sur la possibilité d’entrer dans le décor après avoir été expulsé de la réalité et les avoir trouvés ensemble, l’attendant. Cependant, ses paroles ne convenaient pas à Adara, qui n’avait jamais nommé son frère. “Voyons voir … il était un peu inutile de sortir ça, vraiment”, a avoué la gagnante de “GH VIP 7”, lors de sa visite à “Femmes et hommes et vice versa”, après quoi elle a précisé que “Nous avons des combats, comme tout frère”, a-t-il dit “ça me fait un peu mal” aujourd’hui.

