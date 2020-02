Ma mère! Que font Anitta et Winnie Harlow ensemble sur cette image?

Nous le voyons et nous n’y croyons pas! Mais que font Anitta et Winnie Harlow ensemble dans cette image? Ma mère!

23 février 2020

Nous le voyons et nous n’y croyons pas! Mais qu’est-ce qu’ils sont censés faire ensemble comme ça Anitta et Winnie harlow sur cette photo? Ma mère!

Oui, on ne l’invente pas, cette photo a été publiée sur Instagram de la chanteuse brésilienne Anitta et il apparaît si proche du célèbre modèle britannique que l’on se confond.

Et plus nous confondait le fait qu’Anitta a déclaré son amour à Winnie harlow Donc, en public et si soudainement.

“”Je suis amoureuse de Winnie harlow“Anitta a écrit en anglais pour accompagner une série de photographies avec Harlow.

Un Winnie harlow il avait déjà été lié à un autre chanteur de reggaeton, le Colombien Maluma, avec qui il était très proche lors d’un récent gala de la mode.

