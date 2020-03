Mac Miller “Circles” Version Deluxe avec deux nouvelles chansons obtient la date de sortie

“Right” et “Floating” seront ajoutés à la version de luxe de l’album posthume de Mac Miller, “Circles”.



Le 17 janvier, la succession de Mac Miller a sorti son premier album posthume, Circles. Le beau projet était destiné à servir de compagnon à l’album Swimming de Mac en 2018, sorti un mois avant qu’il ne décède d’une surdose de fentanyl en septembre. Circles a été arrangé et complété par le vénérable compositeur Jon Brion, avec qui Mac avait développé une relation étroite tout en travaillant ensemble sur Swimming.

Lors de la première sortie de Circles, il était écrit dans la description des copies en vinyle vendues via la boutique en ligne officielle de Mac qu’elles incluraient deux nouvelles chansons qui n’apparaissaient pas sur la version standard. Selon Complex, ces nouveaux morceaux ne seront pas exclusivement accessibles aux acheteurs de vinyles. “Right” et “Floating” seront ajoutés aux services de streaming le 20 mars. Pour ceux qui souhaitent posséder ces coupes supplémentaires sur le matériel, le CD et le vinyle de luxe sont toujours disponibles à l’achat sur le site Web de Mac. La foule de CD obtiendra la première écoute car ils devraient être expédiés le 6 mars. Malheureusement, les vinylheads devront attendre jusqu’au 17 avril pour obtenir leurs copies. Voici la liste des pistes remaniée pour Circles (Deluxe):

CerclesCompliquéMonde bleuBonnes nouvellesJe peux voirTout le mondeBoisMain moi DownsC’est sur moiMainsSurfUne fois par jourDroitFlottant.