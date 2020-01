Mac Miller décroche son premier top 10 sur le palmarès des chansons de R & B / Hip-Hop

Cette piste “Circles” s’est classée dans le top 10.



Mac Miller a décroché à titre posthume son tout premier top 10 sur les Billboard Hot R & B / Hip-Hop Charts avec son titre “Good News” alors qu’il débute au n ° 10. Parallèlement, “Good News” débute au n ° 4 sur le R & B / Graphique Hip-HOp Streaming Songs après avoir gagné 22,9 millions de flux à la demande aux États-Unis, en plus d’un arc au n ° 6 du tableau des ventes de chansons numériques R & B / Hip-Hop avec 8000 téléchargements.

“Good News” est arrivé une semaine avant le début de Circles. La sortie complète marque le premier album posthume de Mac, arrivant un peu plus d’un an après sa mort en septembre 2018, des semaines après la sortie de son dernier album Swimming. Avant “Good News”, Swimming “Self Care” se vantait du mouvement le plus élevé de Mac sur le graphique Hot R & B / Hip-Hop au n ° 18.

“C’est un processus compliqué qui n’a pas de bonne réponse. Aucun chemin clair. Nous savons simplement qu’il était important pour Malcolm que le monde l’entende”,[EnnemiapubliélafamilleMacdesCercles”OnnouslaisseimagineroùMalcolmallaitapprécieroùilétaitNousespéronsquevousprendrezletempsd’écouterLeregardsursonvisagequandtoutlemondeécoutaitdisaittout”[ennedMac’sfamilyoftheCirclesrelease”WearelefttoimaginewhereMalcolmwasgoingtoappreciatewherehewasWehopeyoutakethetimetolistenThelookonhisfacewheneveryonewaslisteningsaiditall”

Mac Miller avait 26 ans lorsqu’il a été retrouvé mort dans sa maison de Studio City, en Californie. Sa mort tragique a depuis été considérée comme une surdose accidentelle de fentanyl, de cocaïne et d’alcool

.