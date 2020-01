Mac Miller présente le single «Circles» «Bonne nouvelle»

Mac Miller vit toujours.

Après avoir annoncé son sixième et dernier album studio Circles plus tôt cette semaine, la famille du défunt rappeur a sorti le premier single “Good News”. La vidéo fantaisiste, réalisée par Eric Tilford et Anthony Gaddis, présente des images de la carrière de Miller.

“Pourquoi cela ne peut-il pas être facile / Pourquoi tout le monde a besoin de moi?”, Demande Miller. “Bonnes nouvelles, bonnes nouvelles, bonnes nouvelles / C’est tout ce qu’ils veulent entendre / Non, ils ne vous aiment pas quand je suis en bas.”

Circles est un compagnon de l’album Swimming, nominé aux Grammy Awards en 2018, et a été achevé avec l’aide du producteur Jon Brion, qui avait travaillé avec Miller sur Circles au moment de son décès.

Le projet met en valeur la voix chantée de Miller en plus du rap, en s’inspirant de T-Rex (“Surf”) et du Plastic Ono Band de John Lennon, ainsi qu’une reprise du single d’Arthur Lee “Everybody’s Gotta Live” de 1972.

En l’honneur de la musique et de l’héritage de Miller, il y aura trois événements pop-up de fans à Los Angeles, New York et Pittsburgh les 17 et 18 janvier. Les expositions, en partenariat avec Amazon Music, présenteront des scènes immersives, intimes, frontales. des écoutes consécutives de Circles en audio Ultra HD, ainsi qu’une exposition multimédia de fan art et un merch exclusif. L’entrée est gratuite et tout le produit net des ventes de produits dérivés sera reversé au Fonds Mac Miller.

Circles sortira le 17 janvier et est maintenant disponible en précommande. Voir la liste des pistes ci-dessous.

1. «Cercles»

2. «Compliqué»

3. «Blue World»

4. «Bonne nouvelle»

5. «Je peux voir»

6. «Tout le monde»

7. «Woods»

8. «Remets-moi la main»

9. «C’est à moi»

10. «Mains»

11. «Surf»

12. «Une fois par jour»