Mac Miller questionne l’amour sur “Woods”

L’album posthume de Mac Miller, Circles, est émotionnel, froid et plein de vie. L’album vous fait vous sentir nostalgique et triste, mais rêveur et plein d’espoir en même temps. Un excellent exemple de ces émotions juxtaposées peut être entendu sur “Woods”. Le single étrange mais sincère est introspectif et sincère. Produit par Eric “E. Dan ”Dan & DAVID x ELI, les sons instrumentaux comme voler entre les nuages ​​au crépuscule doivent se sentir. Mac utilise un flux de chant apaisant qui met l’auditeur en transe.

Mac rappelle une rupture dans un certain type de relation, mais remet également en question ses propres émotions. Les paroles sont suffisamment ambiguës pour pouvoir être prises de différentes manières. Il est difficile de ne pas écouter “Woods” sans se souvenir ou rêvasser; l’ambiance de la piste inspire des pensées errantes. Vous pouvez sentir l’amour que Mac a mis dans cette chanson, ce qui ne fait que mieux améliorer “Woods”.

Paroles Quotable

Oui, des choses comme ça ne sont pas conçues pour durer

Je pourrais juste disparaître comme ceux avant moi

Quand oublieras-tu mon passé?

Vous avez des questions, posez, vous connaissez les histoires

Et tu dois me le faire savoir

Quand tu pars, où tu vas

Puis-je venir?

