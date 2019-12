Macaulay Culkin 29 ans après mon pauvre petit ange | Instagram

29 ans se sont écoulés depuis Maculay Culkin le tendre garçon qui a volé nos cœurs dans le film populaire "Mon pauvre petit ange" jouera dans l'un des films les plus rentables, aujourd'hui avec 40 ans il n'y a aucune trace de l'image de cet acteur de 10 ans Ce dont nous nous souvenons tous.

C'était l'année 1990 où un charmant garçon au look innocent et espiègle a pris par surprise Hollywood et au monde

Son charme, son charisme, son visage espiègle et un air de fraîcheur dont peu d'enfants acteurs ont été vus ont captivé le monde de cinéma le conduisant à jouer dans "Mon pauvre petit ange" et à partir de là sa vie a changé pour toujours.

Aujourd'hui, l'acteur avec 40 ans, les circonstances pour lui ont changé, ainsi que sa carrière qui est à des années-lumière de jouir de la renommée qu'il avait autrefois, même si ce n'était pas entièrement de sa faute.

Quand il a commencé sa carrière d'acteur à un jeune âge, la gloire et la fortune après les films de "Mon pauvre petit ange"Ils ont été un tourbillon pour l'acteur ainsi que pour sa famille qui, bien qu'il ait réussi à faire reconnaître son fils après plusieurs auditions, ne savait pas comment guider ce que le petit garçon aurait pu devenir." acteur.

Le prénom Culkin Il avait un grand poids dans le monde du cinéma, des contrats juteux arrivaient, mais son père était celui qui jouissait le plus aux dépens de son fils et au lieu de le guider sur le meilleur chemin, il l'éloignait de plus en plus de la performance.

L'échec a commencé à arriver lorsque le père de acteur Il a menacé les études d'empêcher son fils de participer à divers projets s'ils faisaient ce qu'il voulait. Cela a commencé à provoquer des échecs tonitruants et des pertes millionnaires pour les producteurs, comme le cas du bon fils ou du casse-noisette. Le crépuscule d'une carrière qui a atteint le plus jeune âge.

Apparemment, la fortune de Macaulay cependant, environ 40 millions de dollars américains sont rapidement tombés à environ 15 millions de dollars américains.

Tout cela a conduit à acteur pour se séparer de sa famille et même à ce jour il ne parle pas à son père et l'empêche de continuer à gaspiller sa fortune.

Cependant, Culkin Il a également pris un chemin qui comprenait la drogue, des caprices coûteux et, évidemment, à Hollywood, il n'a plus été donné de travail en raison des menaces de la part de son père.

Actuellement, le célèbre acteur des films populaires qui sont devenus une référence à Noël, participe à de petits projets tels que certaines séries ou émissions de télévision et a barboté dans le monde des plateformes afin de devenir influent avec sa chaîne YouTube: oreilles de lapin avec des thèmes liés à la culture populaire et au mode de vie.

.